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بالفيديو خيرى رمضان يكشف فساد وزارة الصحه واستيرادها لبن أطفال به بويضات وبقايا حشرات

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بالفيديو خيرى رمضان يكشف فساد وزارة الصحه واستيرادها لبن أطفال به بويضات وبقايا حشرات بالفيديو خيرى رمضان يكشف فساد وزارة الصحه واستيرادها لبن أطفال به بويضات وبقايا حشرات

من خلال برنامج ” ممكن ” الذى يقدمه لنا الأعلامى ” خيرى رمضان ” عبر مجموعة قنوات سى بى سى الفضائيه تحدث من خلاله عن البان الأطفال التى تستوردها الدوله وقد عرض تقرير مصور وخاص بلجنه  أرسلها الدكتور أشرف حازم وزير الصحة السابق  عام ٢٠١١  لتحليل عينة من الحليب المجفف “بيوميل”  , وقد أكد خيرى رمضان أن الفحص تم من خلال معامل وزارة الصحه وقد صدر التقرير من قبل ادارة الأمومه والطفوله التابعه لوزارة الصحه والأسكان .

وقد جاء نص التقرير  كما سنراه أن اللبن الذى تم تحليله يحتوى على بويضات وبقايا حشرات وغير صالح للأستهلاك الآدمى  , وهو أمر مذهل للغايه فهذا يؤكد على أستمرار الفساد إلى الآن لأنه منذ وقت خروج ذلك التقرير كان يجب على وزارة الصحه أن تفسخ العقود مع الشركه المصريه القابضه التى تعمل على استيراد ذلك اللبن من الخارج , ولكن أكد خيرى رمضان أن الفساد لازال موجود إلى الآن ويتهم فيه وزير الصحه الحالى الدكتور أحمد عماد الذى وقع بالفعل على أستمرار تعاقده مع الشركه المصريه القابضه لأستيراد تلك الألبان إلى الآن دون الأهتمام بصحة أطفالنا فى ما سماه خيرى رمضان بأكبر قضية فساد فى البلد .

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