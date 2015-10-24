بالصور.. العثور على جثة أحد الغرقى الإماراتيين في عُمان!

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي منذ عصر أمس أنباء عن العثور على جثة متحللة قيل أنها لأحد الغريقين الإماراتيين الذين فقدا في البحر في يوليو الماضي .

وفي حين تضاربت الأنباء بشأن هذه الجثة وإذا ماكنت لاحد الأخوين الظاهري اللذين غرقا في البحر ولم يتم العثور عليهما ، أكدت شبكة الأخبار العمانية على تويتر خبر العثور على الجثة .

وقالت : " عُثِر عصر أمس الجمعة على جزء من جثة متحلله على شاطيء الدمر في ولاية مرباط بمحافظة ظفار دون تحديد لهوية المتوفي " .

وأكد مصدر في الشبكة لـ " البيان " أن هناك أنباء تشير إلى أن الجثة عائدة إلى الغرقى الإمارتيين ، لكن ليس هناك تأكيد نهائي ، وانهم ينتظرون نتائج التحليل الجنائي للجثة .

الجير بالذكر أن الغريقين المفقودين هما منصور وعبدالله أبناء محمد سرور الظاهري ، عبدالله يبلغ من العمر 21 سنة وكان يدرس في جامعة العين ، اما منصور فعمره 19 سنة وكان يدرس في كلية زايد