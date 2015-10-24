حتى_آخر_طفل مشروع إماراتي للتخلص من شلل الأطفال

#حتى_اخر_طفل هو مشروع أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة ، بهدف التخلص من فيروس شلل الأطفال باذن الله ، واستئصاله بشكل نهائي من جمهورية باكستان الاسلامية .

في هذا المقطع الذي نشره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، وزير الخارجية قبل قليل في حسابه الرسمي على تويتر تشاهدون فيلما وثائقيا عن هذا المشروع الإماراتي الإنساني العظيم .

يذكر أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية، وضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، فقد أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن النتائج النهائية التي حققتها حملة الإمارات للتطعيم خلال عامي 2014 و2015 والتي تكللت بالنجاح في إعطاء 86 مليوناً و582 ألفاً و923 جرعة تطعيم لأطفال باكستان ضد شلل الأطفال.