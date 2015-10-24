الدعوة السلفية: خفضنا عدد مرشحينا بالانتخابات حرصا على السلام الاجتماعى

أكد الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية أن "المال السياسى سمح له بالتواجد العلنى على قارعة الطريق، وهو ما يكمل مساوئ القائمة المطلقة والفردى"، موضحا أن قانون الانتخابات غض الطرف عن استخدام المال السياسى.

وأضاف فى مقال على الموقع الرسمى للدعوة السلفية أنه "ليس مِن العيب أن تعيد تقييم العمل فى منتصفه، وربما تقرر أنه لا جدوى منه فتتركه، ولكن ليس بالضرورة أن تكون قد فقدت الفرصة لتحقيق جميع أهدافك أن تعتبره لا جدوى منه، فمِن البداية قرر الحزب تقليص نطاق منافسته؛ لأن الإعلام كان يتعامل مع مشاركته وكأن كل مقعد يُنافس عليه مضمون له؛ ومِن ثَمَّ يتباكون على برلمان النور (وهذا تدليس)، ثم يضيفون إلى هذا أنواعًا مِن حكايات ألف ليلة وليلة عمَّا سيفعله هذا الحزب، وأنه سيبايع داعش، وكأن البلاد ليس فيها دستور وليس فيها مؤسسات صلبة أصلب مِن البرلمان 1000 مرة".

وتابع الشحات: "كنوع مِن الحرص على السلام الاجتماعى خفض حزب النور المقاعد التى سينافس عليها، بحيث إنه لو افترضنا جدلًا أنه فاز بها جميعها، فلن تكون لديه القدرة على تطبيق حكايات ألف ليلة وليلة هذه، ولكن كان لدى شباب الحزب مع هذا التقليص أمل فى أن يحصلوا على كتلة مؤثرة تمكِّنهم مِن تبنى أجندة تشريعية واضحة، وتمكنهم مِن مراقبة الحكومة بشرف ونزاهة، وليرى الناس كيف يمكن لكتلة معارضة أن تقف فى البرلمان مؤيدة لقرار حكومى، وكيف أنها عندما تعارض تُقدِّم البدائل وتحاور الحكومة، وليس أنها تتعمد إحراجها".

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