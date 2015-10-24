أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدعوة السلفية: خفضنا عدد مرشحينا بالانتخابات حرصا على السلام الاجتماعى

Google+ Print
الدعوة السلفية: خفضنا عدد مرشحينا بالانتخابات حرصا على السلام الاجتماعى الدعوة السلفية: خفضنا عدد مرشحينا بالانتخابات حرصا على السلام الاجتماعى
أكد الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية أن "المال السياسى سمح له بالتواجد العلنى على قارعة الطريق، وهو ما يكمل مساوئ القائمة المطلقة والفردى"، موضحا أن قانون الانتخابات غض الطرف عن استخدام المال السياسى.

وأضاف فى مقال على الموقع الرسمى للدعوة السلفية أنه "ليس مِن العيب أن تعيد تقييم العمل فى منتصفه، وربما تقرر أنه لا جدوى منه فتتركه، ولكن ليس بالضرورة أن تكون قد فقدت الفرصة لتحقيق جميع أهدافك أن تعتبره لا جدوى منه، فمِن البداية قرر الحزب تقليص نطاق منافسته؛ لأن الإعلام كان يتعامل مع مشاركته وكأن كل مقعد يُنافس عليه مضمون له؛ ومِن ثَمَّ يتباكون على برلمان النور (وهذا تدليس)، ثم يضيفون إلى هذا أنواعًا مِن حكايات ألف ليلة وليلة عمَّا سيفعله هذا الحزب، وأنه سيبايع داعش، وكأن البلاد ليس فيها دستور وليس فيها مؤسسات صلبة أصلب مِن البرلمان 1000 مرة".

وتابع الشحات: "كنوع مِن الحرص على السلام الاجتماعى خفض حزب النور المقاعد التى سينافس عليها، بحيث إنه لو افترضنا جدلًا أنه فاز بها جميعها، فلن تكون لديه القدرة على تطبيق حكايات ألف ليلة وليلة هذه، ولكن كان لدى شباب الحزب مع هذا التقليص أمل فى أن يحصلوا على كتلة مؤثرة تمكِّنهم مِن تبنى أجندة تشريعية واضحة، وتمكنهم مِن مراقبة بشرف ونزاهة، وليرى الناس كيف يمكن لكتلة معارضة أن تقف فى البرلمان مؤيدة لقرار حكومى، وكيف أنها عندما تعارض تُقدِّم البدائل وتحاور الحكومة، وليس أنها تتعمد إحراجها".

- حكاية رسائل استغاثات السلفيين إلى أجهزة الدولة لإنقاذ حزب النور فى الانتخابات.. ياسر برهامى لـ"السيسى": ظُلمنا فى عهدك ومن أجهزة دولتك ولم تنصفنا.. ويؤكد: أرسلنا استغاثات عدة ولم نجد أذنًا صاغية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك