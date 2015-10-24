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البعثة الدولية المحلية: بعض المراقبين باللجان كانوا أقل من المستوى المطلوب

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البعثة الدولية المحلية: بعض المراقبين باللجان كانوا أقل من المستوى المطلوب البعثة الدولية المحلية: بعض المراقبين باللجان كانوا أقل من المستوى المطلوب
أعلن محمد حنفى الشنتناوى مدير مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية " 2015" عن استمرار البعثة فى متابعة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وأوضح الشنتناوى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البعثة ستتابع جولة الإعادة بنفس الفريق الميدانى، مع العمل على معالجة أوجه القصور لدى بعض المتابعين وتزويد عددهم ببعض الدوائر، لافتا إلى أنه هناك متابعين كانوا أقل من المستوى المطلوب، قائلا "وسنعمل على رفع كفاءتهم خلال الفترة المقبلة".

وأكد الشنتناوى مدير مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية "مصر 2015" أن المرصد يعمل من الآن على التحضير لمتابعة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

كما أشار إلى أن البعثة تابعت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بـ864 متابعا محليا على مستوى 72 لجنة فرعية، وأن 150 متابعا دوليا زاروا ما يقرب من 65% من عدد اللجان الفرعية المستهدفة، مضيفا أن البعثة ستتابع المرحلة الثانية فى 92 لجنة فرعية بمتوسط 150 متابعا دوليا كحد أدنى و1636 متابعا محليا.

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مصر 365

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