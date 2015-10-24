اليوم..استكمال ثانى جلسات محاكمة 48 متهما بقضية مقتل "ميادة أشرف"

تستكمل اليوم السبت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر ثانى جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية ميادة أشرف وفتاة أخرى وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان منهم 35 متهما محبوسا، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.

تأجيل محاكمة 48 متهما بقضية مقتل "ميادة أشرف" لجلسة 24 أكتوبر المقبل