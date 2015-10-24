أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم..استكمال ثانى جلسات محاكمة 48 متهما بقضية مقتل "ميادة أشرف"

Google+ Print
اليوم..استكمال ثانى جلسات محاكمة 48 متهما بقضية مقتل "ميادة أشرف" اليوم..استكمال ثانى جلسات محاكمة 48 متهما بقضية مقتل "ميادة أشرف"
تستكمل اليوم السبت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر ثانى جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية ميادة أشرف وفتاة أخرى وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان منهم 35 متهما محبوسا، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.


>تأجيل محاكمة 48 متهما بقضية مقتل "ميادة أشرف" لجلسة 24 أكتوبر المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365