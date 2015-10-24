أسامة القوصى: السلفيون والشيعة متطرفون ويستغلون الدين لمصالحهم

انتقد الدكتور أسامة القوصى الداعية السلفى، الصراع المتجدد بين الائتلافات السلفية والشيعة كل عام فى ذكرى عاشوراء، مضيفاً: "السلفيون والشيعة متطرفون ويستغلون الدين من أجل تحقيق مصالحهم".

وقال "القوصى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن وقعنا بين معسكرين متطرفين، فريق كاره لصحابة الرسول، وفريق متشدد يرفض الاختلاف حتى مع المسلم المسالم".

وأشار إلى أن التيارات السلفية متشددة وتمنع زيارة القبور، بينما الشيعة متطرفون فى أفعالهم، مضيفاً: "الشيعة يحتفلون كل عاما بأفعال فيها غلو وتطرف كضرب الوجه الصدر".

وأضاف: "نحن نرحب بالشيعة حال زيارة مسجد الحسين حال دخولهم دون الاعتداء على حرية الآخرين أو تنظيم أى مظاهرات داخل المسجد".

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