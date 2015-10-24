مميش يعلن موعد التعاقد مع التحالف الفائز بتنفيذ تفريعة بورسعيد خلال أيام

كشفت مصادر بالتحالف البلجيكى الأمريكى الفائز بتنفيذ مشروع تفريعة بورسعيد الجديدة أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس سيعلن عن موعد التعاقد بين التحالف والهيئة خلال أيام استعدادا للبدء فى أعمال التكريك من أول نوفمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف الأمريكى البلجيكى والذى يضم شركات "دريدجينج إنترناشيونال، وجريت ليكس" سيشارك بكراكتين إحداهما الكراكة "نايل ريفير"، المتواجدة حاليا بقناة السويس، وأخرى لم تشارك بأعمال تكريك قناة السويس الجديدة، وهى "كونجو ريفير"، وعلى متنها 20 عاملا وفنيا مصريا بخلاف المهندسين والاستشاريين لرفع 15 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه خلال أربعة أشهر من بدء العمل.

ويبلغ طول تفريعة بورسعيد 9,5 كم وعمق يصل إلى 18,5 متر وهناك محاولات من جانب الهيئة لأن يصل العمق إلى 20 مترا، وفى هذه الحالة كمية الرمال المشبعة بالمياه سوف ترتفع حسب العمق المطلوب.

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