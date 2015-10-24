منتصر الزيات: سأطعن على حبس 18 متهما بأنصار الشريعة سنة فى إهانة القضاة

قال منتصر الزيات محامى عدد من المتهمين فى قضية أنصار الشريعة أنه سيتقدم بالطعن على حبس 18 متهما فى القضية سنة، لاتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك عقب الحصول على صورة أوراق حكم المحكمة وحيثات الحكم، مشيرا إلى أن ابرز الأسباب التى سيتند اليها هى صدور الحكم دون أن يتم تحقيق تفصيلى فى الواقعة.

وكانت مشادة كلامية وقعت بين القاضى والمتهم الأول بالقضية "السيد السيد عطا" لحديثه داخل القفص، وطلبه دخول الأهالى، وحديثه ومقاطعته للقاضى، مما اعتبرته المحكمة إهانة لها، وتوجيه بعض الكلمات منها "احنا بنتكلم بالقانون اللى أنت بتعمل بيه"، و"أنت خصم لينا بتحاكمنا ليه". مما جعل القاضى يقيم دعوى ضدهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور العبادة.

- أسماء متهمى "أنصار الشريعة" المحكوم عليهم بالحبس سنة بتهمة إهانة المحكمة