أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع "عريس" فى ليلة زفافه مختنقًا بغاز "السخان" أثناء الاستحمام

Google+ Print
مصرع "عريس" فى ليلة زفافه مختنقًا بغاز "السخان" أثناء الاستحمام مصرع "عريس" فى ليلة زفافه مختنقًا بغاز "السخان" أثناء الاستحمام
لقى عامل مصرعه متأثرًا بإصابته باختناق، نتيجة تسرب غاز من "سخّان" الحمام الخاص بالمنزل، أثناء الاغتسال استعدادًا لحفل زفافه.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من العقيد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من (أحمد. ح. م) 45 سنة، معاون خدمة بقطاع الأمن بالشركة المصرية للاتصالات ومقيم بـ"نوى"، دائرة المرك، أنه أثناء قيام نجل شقيقه (حسن. ع. ح) 23 سنة عامل بورشة حداده، بالاغتسال بحمام منزله استعدادًا لحفل زفافه، حدث تسرب غاز من سخان الحمام، ما أدى إلى اختناقه ونُقِلَ لمستشفى معهد ناصر، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن الوفاة نتيجة "اسفكسيا الاختناق" نتيجه استنشاق غاز، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وبإجراء التحريات السرية أفادت بعدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11149 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365