مصرع "عريس" فى ليلة زفافه مختنقًا بغاز "السخان" أثناء الاستحمام

لقى عامل مصرعه متأثرًا بإصابته باختناق، نتيجة تسرب غاز من "سخّان" الحمام الخاص بالمنزل، أثناء الاغتسال استعدادًا لحفل زفافه.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من العقيد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من (أحمد. ح. م) 45 سنة، معاون خدمة بقطاع الأمن بالشركة المصرية للاتصالات ومقيم بـ"نوى"، دائرة المرك، أنه أثناء قيام نجل شقيقه (حسن. ع. ح) 23 سنة عامل بورشة حداده، بالاغتسال بحمام منزله استعدادًا لحفل زفافه، حدث تسرب غاز من سخان الحمام، ما أدى إلى اختناقه ونُقِلَ لمستشفى معهد ناصر، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن الوفاة نتيجة "اسفكسيا الاختناق" نتيجه استنشاق غاز، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وبإجراء التحريات السرية أفادت بعدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11149 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.