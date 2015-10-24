إصلاح الجماعة الإسلامية: عاصم عبد الماجد يسعى لضم النور لحلفاء الإخوان

قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة لديه حقد دفين على البشرية، موضحا أن النصائح التى يوجهها لحزب النور ليس هدفها هو انتشال الحزب من الخاسرة ولكن هدفها إظهار نفسه على أنه أعلم منهم ومحاولة أخذ الحزب إلى صف حلفاء الإخوان.

وأضاف الحطاب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عاصم عبد الماجد يعانى من مجموعة أمراض نفسية، ولا يحمل إلا الشر للجميع حتى مع حلفاء الإخوان ويريد أن يغرق الجميع لأنه أغرق الجماعة الإسلامية عندما أصر على تحالفها مع الإخوان.

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