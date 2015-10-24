ضبط سيارة نقل محملة بطن ونصف زيت طعام بدون بيانات فى طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط سيارة نقل محملة بطن و600 كيلو زيت طعام بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية أثناء مرورها بنقطة مرور الملاحة بأول طنطا.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط المباحث من ضبط السيارة رقم 5986 ب ر ج قيادة "عبد المنصف.ا.ع" - 33 سنة - مقيم بقرية شبراملس مركز زفتى أثناء مرورها بنقطة مرور الملاحة بأول طنطا محملة بطن و600 كيلو زيت طعام بدون بيانات، وتحرر المحضر 22045 جنح قسم أول طنطا، وتولت النيابة العامة التحقيق.