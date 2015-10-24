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إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة بالتسمم بسبب وجبة فاسدة فى الشرقية

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إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة بالتسمم بسبب وجبة فاسدة فى الشرقية إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة بالتسمم بسبب وجبة فاسدة فى الشرقية
استقبلت مستشفى أبوحماد المركزى بالشرقية، ربة منزل من قرية العزيزية وأطفالها الثلاثة فى حالة إعياء شديد ويعانون من قىء وإسهال وارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم نقل المصابين من مستشفى أبو حماد المركزى إلى لمستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى العلاج اللازم بإشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، وجار سحب عينات منهم لتحليلها لتحديد الإصابة هل نزلة معوية أم تسمم وأسبابها، مضيفا أن المصابين تناولوا وجبة غذائية يرجح أنها كانت فاسدة.

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مصر 365