مباحث القاهرة تقتحم بؤر إجرامية لمحرزى الأسلحة النارية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة، حملات أمنية موسعة، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، واستهدفت البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون وتجار وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الثانية التى تشمل القاهرة، لمنع استخدام مثل تلك العناصر فى المشاجرات والمعارك الانتخابية حتى تتم الانتخابات فى جوء من الهدوء وتأمين المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وأسفرت الحملات التى استهدفت عدة مناطق بالقاهرة بالاشتراك مع قوات الأمن العام والأمن المركزى، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام عن ضبط عدد من تجار ومحرزى الأسلحة، وكان أبرزهم "أحمد.ا.م" 19 سنة عاطل، و"سيد.م.ا" 18 سنة عاطل، و"عمر.ا.م" 22 سنة، عاطل، وبحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش" وطلقات خرطوش، و3 أسلحة بيضاء "مطواة"، وضبط كل من "هيثم.م.م" 34 سنة عاطل، و"طارق.م.ع" 34 سنة عاطل، و"ديان.أ.إ" 29 سنة عاطل، وبحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" و6 طلقات خرطوش.

كما تم ضبط "تامر م ع" 38 سنة عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و4 طلقات خرطوش، وضبط "على إ س" 28 سنة عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، وضبط "محمود ف ع" 34 سنة عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و"محمد ن م" 19 سنة عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، وضبط "محمد ع م" 31 سنة، عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و4 طلقات خرطوش، وضبط "تامر س ن" 36 سنة، عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقتين، وضبط كل من "عادل ا خ" 32 سنة، عاطل، و"سيد م ف" 30 سنة، عاطل، بحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات.