مباحث القاهرة تقتحم بؤر إجرامية لمحرزى الأسلحة النارية

وأسفرت الحملات التى استهدفت عدة مناطق بالقاهرة بالاشتراك مع قوات الأمن العام والأمن المركزى، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام عن ضبط عدد من تجار ومحرزى الأسلحة، وكان أبرزهم "أحمد.ا.م" 19 سنة عاطل، و"سيد.م.ا" 18 سنة عاطل، و"عمر.ا.م" 22 سنة، عاطل، وبحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش" وطلقات خرطوش، و3 أسلحة بيضاء "مطواة"، وضبط كل من "هيثم.م.م" 34 سنة عاطل، و"طارق.م.ع" 34 سنة عاطل، و"ديان.أ.إ" 29 سنة عاطل، وبحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" و6 طلقات خرطوش.
كما تم ضبط "تامر م ع" 38 سنة عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و4 طلقات خرطوش، وضبط "على إ س" 28 سنة عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، وضبط "محمود ف ع" 34 سنة عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و"محمد ن م" 19 سنة عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، وضبط "محمد ع م" 31 سنة، عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و4 طلقات خرطوش، وضبط "تامر س ن" 36 سنة، عاطل، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقتين، وضبط كل من "عادل ا خ" 32 سنة، عاطل، و"سيد م ف" 30 سنة، عاطل، بحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات.