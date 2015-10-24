السيطرة على حريق بشقة فى قليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقليوب بمحافظة القليوبة من السيطرة على حريق نشب فى شقة بالدور التاسع فى عقار مكون من 12 طابقا بشارع ترعة نصرانى أرض الحافى دائرة مركز قليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قليوب، يفيد بنشوب حريق فى عقار مكون من 12 طابقا بشارع ترعة نصرانى أرض الحافى دائرة مركز قليوب، ملك أحمد محمد عبد الوهاب سن 30 فنى هندسة ميكانيكية ومقيم ذات العنوان، وامتدت النيران لشرفات الطوابق ولم تمتد لداخل الشقق، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق.

وبسؤال مالك الشقة محل الحريق، لم يعلل سبب الحريق، ولم يشتبه فى نشوبه جنائياً، وبسؤال الرائد أحمد محمد حسين سن 45 الضابط بمصلحة أمن الموانئ بسفاجا "مالك الشقة الكائنة بالطابق الثانى، أيد ذلك، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5399 إدارى مركز قليوب لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.