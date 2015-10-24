القبض على مجند أثناء سرقته سيارة محملة بأجهزة كهربائية فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف لغز السطو المسلح على سيارة محملة بالأجهزة الكهربائية أثناء سيرها بطريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعى بدائرة مركز قليوب.

وكان "رمضان صبحى السيد جمعة" 35 سنة سائق ومقيم الشرابية – القاهرة قد تقدم ببلاغ، يفيد أنه أثناء سيره بسيارة نقل محملة بـ300 مروحة و40 سخانا كهربائيا وبرفقته اثنان آخران باتجاه بنها وفوجئوا بالقرب من قرية ميت حلفا، بدراجة نارية يستقلها ثلاثة أشخاص بحوزتهم سلاح نارى أجبروهم على التوقف، واستولوا على السيارة وحمولتها ومبلغ ألف جنيه وهواتفهم المحمولة، ثم فروا هاربين.

وبتتبع خط سير السيارة تم ضبطها وحمولتها، وكان يستقلها "بندر س م" 23 سنة، مجند بإدارة مرور الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه بالاشتراك مع "على .ع. ز"، مجند بنفس الإدارة، و"على. س .ح" 23 سنة، عاطل ومقيم بالخصوص - فرا هاربين بالدراجة النارية أثناء ضبطهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7693 جنح قسم قليوب لسنة 2015، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم.