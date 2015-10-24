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اليوم.. الاستئناف على براءة 17 عضوا بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى

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اليوم.. الاستئناف على براءة 17 عضوا بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى اليوم.. الاستئناف على براءة 17 عضوا بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى
تنظر اليوم السبت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة 17 عضوًا وقياديًا بحزب "التحالف الشعبى الاشتراكى"، فى تهم التظاهر بدون تصريح بوسط القاهرة فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
>كانت نيابة قصر النيل قد وجهت للمتهمين الـ17 فى القضية، تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك لدى خروجهم بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة يوم 24 يناير 2015.

وتضمنت قائمة المقضى ببراءتهم كلا من: طلعت فهمى، وزهدى الشامى، وإلهامى الميرغنى، ونجوى عباس، وطه طنطاوى، وعبد الحميد مصطفى ندا، والسيد فوزى، ومحمد صالح فتحى، ومصطفى عبد العال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجى، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحى نصر.

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