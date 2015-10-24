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تحذير للسيدات.. التاتو والباديكير من أسباب العدوى بفيروس b الكبدى

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تحذير للسيدات.. التاتو والباديكير من أسباب العدوى بفيروس b الكبدى تحذير للسيدات.. التاتو والباديكير من أسباب العدوى بفيروس b الكبدى
الإصابة بفيروس بىb الكبدى نتيجة سهولة انتقال العدوى بها من المصاب إلى شخص سليم، فقد بلغ عدد المصابين بها فى حتى الآن فى نسبة تقريبية ما يعادل 2,3 مليون مصرى.

وعن هذه الجزئية يحدثنا الدكتور محمد أنور سليمان، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير بطب قصر العينى، والذى أوضح أن فيروس بى b الكبدى كان فيما مضى فيروسا مجهولا، وزادت الأبحاث حوله وحول طرق الإصابة والعدوى به، وهو من أهم أنواع العدوى التى تنتقل عبر الدم، أو كل ما هو ملوث بدماء شخص مصاب بالفيروس، لذا يحذر الأطباء على الدوام باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة فى كل ما يتعلق بالدم وانتقاله أو التعرض له، أو التعرض لجروح نازفة لينتقل الدم من شخص مصاب إلى آخر سليم، فينال العدوى.

وتابع استشارى المناظير والكبد والجهاز الهضمى موضحا أن أخطر الممارسات التى تغفلها بعض السيدات والفتيات هى أن الوشم أو كما يطلق عليه رسم التاتو، وكذلك تقليم الأظافر (الباديكير والمانيكير) فى صالونات التجميل سبب رئيسى فى انتقال العدوى بفيروس بى الكبدى.

وتابع دكتور محمد حديثه مؤكدا على أن استخدام الأدوات مع أكثر من سيدة داخل صالون التجميل كذلك ضعف اجراءات التعقيم بهذه الأماكن، وأدوات الوشم والدق، سبب فى انتقال الاصابة بالفيروس، لذا يفضل ان تستخدم كل امرأة أدواتها الخاصة حتى فى صالون التجميل، مع تنظيفها جيدا بعد الاستخدام بنقعها فى مطهر قوى مذاب فى مياه ساخنة.

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مصر 365

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