دييجو كوستا: لن أغير طريقة لعبي.. كرة القدم ليست كالمسرح الطيب

(إفي): أكد دييجو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة أنه لن يغير طريقة لعبه "وفقا لما يراه البعض".

وكان لاعب تشيلسي الإنجليزي قد عاد لتوه من عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات بسبب مشاداته مع مدافع أرسنال جابرييل باوليستا في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة وانتهت بفوز الزرق بهدفين دون رد.

وقال كوستا في تصريحات لبرنامج "فوتبول فوكاس" على شبكة "بي بي سي" البريطانية:"لقد وصلت إلى ما أنا عليه الآن بفضل أسلوب لعبي. لن أغير من طريقتي في اللعب وفقا لما يعتقده الآخرون".

وأوضح اللاعب الاسباني الدولي ذو الـ27 ربيعا"كرة القدم كان لديها دائما جانب حماسي وعنيف، حيث يعطي خلاله لاعب كرة القدم كل ما أوتي من قوة. ويجب على الناس أن تتأقلم على هذا".

وكان كوستا الذي انضم لصفوف الفريق اللندني قادما من أتليتكو مدريد الإسباني منذ موسمين، قد واجه موجة من الانتقادات اللاذعة من بعض المدربين والجماهير ووسائل الإعلام بسبب طريقة لعبه العنيفة داخل أرضية الملعب.

وأشار كوستا إلى أن"هناك اشخاص يتخيلون أن كرة القدم كالمسرح وعلى الجميع أن يعكسوا الجانب الطيب. ولكن بمجرد دخول أرضية الملعب فإن اللاعب يتحول، فأنت لا تكون نفس الشخص داخل وخارج الملعب".

وأحرز اللاعب البرازيل الاصل، الذي يعد أحد مفاتيح اللعب لفريق البرتغالي جوزيه مورينيو، 20 هدفا في موسم 2014-2015 ، ولكنه لم يجد طريقه لشباك الخصوم سوى في ثلاث مناسبات خلال الموسم الحالي.

ويعتقد كوستا أن حكام الدوري الإنجليزي لا يوفروا له الحماية الكاملة التي كان يجدها من نظرائهم في الدوري الإسباني، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن "عمله" يفرض عليه التأقلم "مع ثقافة البلد المتواجد بها فضلا عن أسلوب اللعب وعدم الاعتراض".

ويحتل حامل لقب الدوري الإنجليزي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، على بعد 10 نقاط من المتصدر مانشستر سيتي، بعد بداية سيئة للموسم الحالي تكبد خلالها أربع هزائم خلال التسع جولات المنقضية من عمر المسابقة.

وأكد المهاجم الدولي في هذا الصدد"لا تسير النتائج وفق ما نريد، ولكن الأمر لا يتعلق بما يحدث داخل غرف الملابس. فالأجواء رائعة داخل الفريق. خلال العام الذي قضيته هنا لم تكن هناك مشكلة واحدة".

وأشاد كوستا بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو واصفا إياه بالمدير الفني "الذكي جدا" الذي يمتلك "علاقة قوية مع جميع لاعبي الفريق".

وسيخوض تشيلسي اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على ملعب "أبتون بارك" معقل وست هام يونايتد، صاحب المركز الرابع والعروض القوية هذا الموسم، غدا السبت في عاشر محطات الدوري الإنجليزي.