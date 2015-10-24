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فينجر يهاجم مدرب ويلز بسبب إصابة بيل ورامسي

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فينجر يهاجم مدرب ويلز بسبب إصابة بيل ورامسي فينجر يهاجم مدرب ويلز بسبب إصابة بيل ورامسي

(إفي): حمل مدرب أرسنال آرسين فينجر اليوم مسؤولية إصابة آرون رامسي وجاريث بيل للمدير الفني للمنتخب الويلزي كريس كولمان، معتبرا أنه كان من الافضل "إراحتهما أمام أندورا لأنهم كانوا قد ضمنوا التأهل" إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 التي تقام في فرنسا.

وقال مدرب الجانرز اليوم في مؤتمر صحفي:"أعتقد أن رامسي لعب مبارايات كثيرة مؤخرا. كان من الافضل في رأيي ألا يلعب هو أو جاريث بيل أمام أندورا، لانهم كانوا قد ضمنوا التأهل بالفعل، ولكن لست أنا الذي أحدد ذلك".

وأصيب رامسي لاعب وسط أرسنال الثلاثاء الماضي في ربلة الساق خلال لقاء دوري الابطال أمام بايرن ميونخ (2-0) ليغيب ما بين ثلاثة أو أربع أسابيع.

ولعب الدولي الويلزي بداية الشهر الحالي طوال التسعين دقيقة في المبارتين الاخيرتين للتنانين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016.

وخاض رامسي لقاء منتخب آندورا المتواضع (2-0) وفريقه ضامن التأهل للبطولة القارية.

وقال المدرب الفرنسي:"أتفهم أنها مبارايات رسمية. لا أريد التدخل هنا لأن اللعب للمنتخب أمر مهم، لكن عندما تلعب مبارايات ودية أو لقاءات غير حاسمة، فأعتقد أنه يجب التفكير بشكل أكبر في الفرق".

وأضاف"الأمر صعب لأنه في بعض الاحيان تعتقد أن الامر يخضع للحس السليم ولا يمكن توقع ما يحدث في هذه القاعدة. من الضروري أن يكون هناك تعاون جيد بين الأندية والمنتخبات".

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