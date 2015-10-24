أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

منتخب إنجلترا يخوض ودية أمام هولندا في مارس

Google+ Print
منتخب إنجلترا يخوض ودية أمام هولندا في مارس منتخب إنجلترا يخوض ودية أمام هولندا في مارس

(إفي): أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن منتخب "الأسود الثلاثة" سوف يستضيف نظيره الهولندي على ملعب ويمبلي بلندن في مباراة ودية يوم 29 مارس المقبل.

وستكون هذه المواجهة العشرين بين منتخبي إنجلترا وهولندا، والأولى لهما منذ فبراير 2012 ، ووقتها فاز منتخب "الطواحين" في ويمبلي 2-3.

وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيان له إلى أن المباراة "ستكون مفصلية" في استعدادات الذي يدربه روي هودجسون لمشواره في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

ومن المقرر أن يخوض منتخب "الأسود الثلاثة" الشهر المقبل مباراتين وديتين أمام إسبانيا وفرنسا، بينما سيلعب في 26 مارس المقبل أمام ألمانيا، الفائزة بمونديال 2014 بالبرازيل.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى يورو 2016 بعد أن حقق العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة بالتصفيات، بينما لم تتأهل هولندا بعد أن احتلت المركز الرابع بالمجموعة الأولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه