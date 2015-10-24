منتخب إنجلترا يخوض ودية أمام هولندا في مارس

(إفي): أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن منتخب "الأسود الثلاثة" سوف يستضيف نظيره الهولندي على ملعب ويمبلي بلندن في مباراة ودية يوم 29 مارس المقبل.

وستكون هذه المواجهة العشرين بين منتخبي إنجلترا وهولندا، والأولى لهما منذ فبراير 2012 ، ووقتها فاز منتخب "الطواحين" في ويمبلي 2-3.

وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيان له إلى أن المباراة "ستكون مفصلية" في استعدادات المنتخب الذي يدربه روي هودجسون لمشواره في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

ومن المقرر أن يخوض منتخب "الأسود الثلاثة" الشهر المقبل مباراتين وديتين أمام إسبانيا وفرنسا، بينما سيلعب في 26 مارس المقبل أمام ألمانيا، الفائزة بمونديال 2014 بالبرازيل.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى يورو 2016 بعد أن حقق العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة بالتصفيات، بينما لم تتأهل هولندا بعد أن احتلت المركز الرابع بالمجموعة الأولى.