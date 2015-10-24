مؤتمر بينيتث: مدرب دفاعي؟ انظروا لأرقامي القياسية.. ونستطيع هزيمة أي فريق بشرط

(إفي): انتهز رافائيل بينيتث المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، فرصة ظهور الفريق بصورة جيدة خلال مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال، للرد على الانتقادات الموجهة إليه فيما يتعلق بأداء الفريق مؤكدا أنه "على الرغم من بعض الآراء" فمسيرته التدريبية مليئة "بالأرقام القياسية" من الأهداف المسجلة.

وقال بينيتث في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:"بغض النظر عن المباراة، وبالرغم من انتقادات البعض، فمسيرتي حافلة بأرقام قياسية من الأهداف المسجلة. لا تهمني التصنيف الذي يدرجونني فيه، لقد قدم الفريق مباراة جيدة وهذا هو الأهم.. أعتقد أن الجماهير المدريدية ستكون سعيدة بما شاهدوه في الملعب أكثر من قلقهم بما يقال عن الفريق".

وكان أحد الانتقادات الموجهة لبينيتث من خصمه، ما قاله المدير الفني الفرنسي لوران بلان أن نظيره الإسباني يفضل اللجوء إلى الدفاع. وقال بينيتث في هذا الصدد:"أعمل في كرة القدم منذ سنوات. وفي نهاية المطاف، للأسف، بات ما يقال في المؤتمرات الصحفية له تأثير أكبر مما يحدث داخل المباريات. لقد خرجت بالمباراة بالشكل الذي أريده وقام اللاعبون بتنفيذه. والجمهور سيكون سعيدا عند رؤية الفريق يؤدي بهذه الطريقة الواضحة وبهذا التصميم".

وأبدى بينيتث قناعته بأن ريال مدريد سيكون "بمقدوره هزيمة أي منافس يواجهه" عندما "يضع قدمه على الطريق". وسيكون المنافس القادم للميرينجي في البطولة المحلية هو سلتا فيجو، في عقر داره، الذي يقدم أداء استثنائيا منذ بداية الموسم.

وحذر بينيتث من هذه المباراة "نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية لأن فريق سلتا لم يخسر حتى الآن ويلعب بتركيز عالي فضلا عن تحقيقه نتائج جيدة. سيقدمون أفضل ما لديهم أمام ريال مدريد وسيكون لديه حافز إضافي وهو الارتقاء لصدارة الترتيب".

وأبرز المدير الفني الإسباني أن ما يزيد من صعوبة تلك المواجهة هو الفاصل الزمني القليل بين مباراة الغد ومباراة دوري الأبطال مساء أول أمس الأربعاء وهو ما حال دون حصول الفريق على قسط كافي من الراحة.

وعلق على تلك النقطة"يجب أن نحاول تقديم نفس مستوى المباراة الأخيرة. من الواضح أن الفاصل الزمني قليل للغاية ولكن الفريق يتحلى بعقلية الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث".

ودافع بينيتث في نهاية تصريحاته عن الطاقم الطبي بالنادي"لدينا الكثير من الأرقام، لقد استلمت اليوم تقريرا من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) حول الإصابات، ونسبة الفريق الملكي جيدة للغاية مقارنة بفرق أخرى. يجب مقارنتنا بالفرق التي تلعب مباراتين في الأسبوع. ستكون الأرقام متقاربة بيننا إلى حد كبير".

يذكر أن ريال مدريد سيشد الرحال لملعب "بالايدوس" لمواجهة سلتا فيجو غدا السبت لحساب الجولة التاسعة للدوري الإسباني، علما بأن مباراة الفريقين في الموسم الماضي على نفس الملعب انتهت بفوز الفريق الملكي (2-4).

ويحتل الميرينجي صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف أمام كل من سلتا فيجو وبرشلونة أصحاب نفس الرصيد.