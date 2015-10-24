"احترس من القط".. لو بتربيه فى البيت هيجيلك سعار ولو حامل ممكن تجهضى

"احترس من القط".. يعشق الكثير تربية الحيوانات فى المنزل، ومن أكثرهم القطط التى تتميز بالجمال والرقة وخفة الظل، وتعتبر القطط من الحيوانات الأليفة التى يجب المحافظة على نظافتها حتى لا تكون مصدر عدوى للإنسان.

فقد يكون القط حاملا للفطر أو ميكروب فى فرائه، فيصبح ناقلا للمرض، فيظهر القراع بأنواعه على الرأس على شكل بقع مستديرة مغطاة بقشور جيرية وشعر مقصف والتهاب شديد فى بصيلات الشعر، وهذا ما أكده الدكتور شعبان إبراهيم محمد أخصائية الجلدية والتناسلية.

ويقدم أخصائى الأمراض الجلدية بعض الأمراض التى يتعرض لها الإنسان الذى يهتم بتربية القطط فى منزله، ومنها:

>1- الإصابة بالتينا (القوباء الجلدية) ويعد الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بها.

>2- الإصابة بالتينا الحلقية أو تنيا الجسم، حيث تظهر على الجسم بقع حمراء محددة مرتفعة قليلا مغطاة بحويصلات.

>3- إن القطط قد تكون سببا فى الإصابة بمرض يسمى مرض خدش القط (cat scratch disease)، وقد يظهر على الإنسان إذا تعرض لخدش أو عض من القطط، حيث تظهر الأعراض بعد أسبوعين أو ثلاثة، وتبدأ علامات الإصابة به بارتفاع حرارة الجسم وتضخم مجموعة من الغدد الليمفاوية المؤلمة، وقد تلتهب العين.

>4- مرض السعار فى حالة حمل القط لهذا الفيروس فى لعابه.

>5- الكثير من السيدات الحوامل تعرضوا للإجهاض بسبب العدوى بطفيل التوكسوبلازما الذى تنقله القطط.

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