وزير الدفاع الأميركى يتوقع مزيدا من العمليات البرية ضد الجهاديين بالعراق

توقع وزير الدفاع الاميركى آشتون كارتر الجمعة تنفيذ مزيد من العمليات البرية فى العراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف على غرار العملية التى نفذت الخميس وشاركت فيها قوات عراقية واميركية وقتل خلالها جندى أميركى.

وقال كارتر فى مؤتمر صحافى فى البنتاجون "اتوقع ان نقوم بمزيد من هذه العمليات"، مؤكدا ان هجوم الخميس اتاح "انقاذ حياة" سبعين محتجزا وجمع "معلومات استخباراتية ثمينة".

والخميس اعلنت واشنطن تحرير نحو 70 رهينة كانوا محتجزين فى سجن لدى تنظيم داعش وذلك فى عملية شنتها قوات كردية عراقية واميركية فجر اليوم نفسه فى شمال العراق وقتل خلالها جندى اميركى هو اول خسارة بشرية للولايات المتحدة منذ بدأت حملتها ضد الجهاديين فى 2014.

وفى البدء وفرت القوات الأميركية لقوات البشمركة الكردية طائرات مروحية لنقل المقاتلين الاكراد، غير ان الجنود الاميركيين ما لبثوا ان اضطروا للتدخل مباشرة فى المعركة لاسناد المقاتلين الاكراد الذى تعرضوا لنيران الجهاديين.

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