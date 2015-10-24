أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الدفاع الأميركى يتوقع مزيدا من العمليات البرية ضد الجهاديين بالعراق

Google+ Print
وزير الدفاع الأميركى يتوقع مزيدا من العمليات البرية ضد الجهاديين بالعراق وزير الدفاع الأميركى يتوقع مزيدا من العمليات البرية ضد الجهاديين بالعراق
توقع وزير الدفاع الاميركى آشتون كارتر الجمعة تنفيذ مزيد من العمليات البرية فى العراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف على غرار العملية التى نفذت الخميس وشاركت فيها قوات عراقية واميركية وقتل خلالها جندى أميركى.

وقال كارتر فى مؤتمر صحافى فى البنتاجون "اتوقع ان نقوم بمزيد من هذه العمليات"، مؤكدا ان هجوم الخميس اتاح "انقاذ حياة" سبعين محتجزا وجمع "معلومات استخباراتية ثمينة".

والخميس اعلنت واشنطن تحرير نحو 70 رهينة كانوا محتجزين فى سجن لدى تنظيم داعش وذلك فى عملية شنتها قوات كردية عراقية واميركية فجر اليوم نفسه فى شمال العراق وقتل خلالها جندى اميركى هو اول خسارة بشرية للولايات المتحدة منذ بدأت حملتها ضد الجهاديين فى 2014.

وفى البدء وفرت القوات الأميركية لقوات البشمركة الكردية طائرات مروحية لنقل المقاتلين الاكراد، غير ان الجنود الاميركيين ما لبثوا ان اضطروا للتدخل مباشرة فى المعركة لاسناد المقاتلين الاكراد الذى تعرضوا لنيران الجهاديين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365