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العبادى: عملية تحرير "بيجى" من داعش ثبت قدرة العراقيين على تحرير مدنهم

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العبادى: عملية تحرير "بيجى" من داعش ثبت قدرة العراقيين على تحرير مدنهم العبادى: عملية تحرير "بيجى" من داعش ثبت قدرة العراقيين على تحرير مدنهم
اعتبر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى عملية تحرير قضاء "بيجى" من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى تثبت قدرة العراقيين على تحرير مدنهم، وقال: إن "معركة بيجى ومنذ سبعة أشهر تشهد قتالا شرسا ولكننا عندما صممنا على تحريرها حقق أبطالنا انتصارات باهرة على العدو، لأنهم رفضوا الظلم وقاتلوا الأعداء من أصحاب الفكر المنحرف".

جاء ذلك خلال تفقد العبادى لمدينة بيجى المحررة مساء الجمعة التى شاركت فى تحريرها القوات المسلحة من جيش وشرطة والحشد الشعبى وأبناء العشائر، وزار مصفى "بيجي" النفطى الذى تم تحريره بالكامل، كما عقد اجتماعا بالقيادات العسكرية للقوات المشتركة.

وهنأ رئيس الوزراء العراقى خلال الاجتماع بالانتصارات التى حققها على عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى بفضل التلاحم بين أبناء الشعب العراقى الذين أثبتوا يقاتلون ومن جميع الطوائف من أجل تحرير بلدهم من هذا التنظيم الخطر وفكره المنحرف.

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