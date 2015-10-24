الأربعاء.. العرض الأول لفيلم "موج" بالسويس احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

قرر فريق عمل الفيلم القصير "موج" عرض الفيلم بسينما "رينسانس" السويس، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ42، لمشاركة الأهالى فرحتهم بالاحتفال بالعيد القومى.

فيلم "موج" من إنتاج وإخراج المخرج السويسى أحمد نور، ويروى جوانب من تاريخ مدينة السويس البطولى منذ فجر التاريخ وحتى ثورة 25 يناير، مع التركيز على التهميش الذى عانت منه المحافظة وأهلها طيلة فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

يستضيف الفيلم العديد من أبناء السويس الذين يتحدثون عن معاناتهم من البطالة والمحسوبية، وسوء أوضاع ومرافق المحافظة، وتردى الأحوال المعيشية قبل الثورة، وهو ما أدى إلى اندلاع الثورة فى المحافظة التى أطلق عليها اسم "شعلة الثورة" لدورها البارز فى الثورة.

ويبدأ عرض الفيلم بمحافظة السويس اعتبارًا من الأربعاء المُقْبِل الموافق 28 أكتوبر لمدة أسبوع، وتذاكر دخول الفليم رمزية لجميع أبناء السويس.



>