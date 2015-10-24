بالصور.. مبنى مدرسة "أسامة بن زيد" الابتدائية بشبرا الخيمة آيل للسقوط.. دورات المياه لا تصلح للاستخدام.. وفناء المدرسة تحول لمقلب قمامة.. والأهالى يطالبون المسئولين بالتحرك قبل سقوط ضحايا بين التلاميذ

شكاوى لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور تلاميذ مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية بشارع طريق بيجام التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية خوفا على أبنائهم من سقوط المبنى القديم بالمدرسة المكون من 5 طوابق، الذى طالبوا بصيانته خاصة السلم الذى يستخدمه التلاميذ فى الصعود والنزول من الفصول وقامت إدارة المدرسة بغلقه لسوء حالته.

وأرسل عدد من أولياء الأمور عدة شكاوى لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وأبدوا خلالها نيتهم منع أبنائهم من الذهاب للمدرسة خوفا على حياتهم من انهيار السلم والمبنى.

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وقال عدد من أهالى التلاميذ لـ"اليوم السابع" إن مبنى مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية القديم مكون من 5 طوابق وكل طابق يوجد به 7 فصول والفصل به 60 تلميذا ويوجد بالمبنى سلم يمين وآخر شمال وعرض السلم نحو متر وربع، والسلم الموجود على يمين الطابق آيل للسقوط ويضطر التلاميذ لاستخدام السلم الموجود على شمال الطابق ويحدث تكدس وتدافع من التلاميذ، مؤكدين أن التلاميذ يستخدمون السلم الآيل للسقوط لصغر سنهم وعدم تفهمهم لخطورته على حياتهم.

مخاوف من انهيار المبنى على التلاميذ

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القمامة تملأ حوش المدرسة

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>وأكد الأهالى أنهم تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين بالمدرسة ومديرية التعليم لكن لم يقم أحد بالتحرك لحماية حياة التلاميذ متسائلين ماذا سيحدث لو انهار السلم والمبنى على أبنائهم قائلين "الأطفال ما يستوعبوش الخطر اللى ممكن يحصل لو وقع تلميذ واحد على السلم هيحصل تدافع مثلما حدث مع الحجاج وسيقع ضحايا بين التلاميذ".>وأضاف الأهالى أن القمامة تملأ حوش المدرسة ولا يوجد بها دورة مياه آدمية مؤكدين تعطل الحنفيات بكل دورة مياه وتملأها الروائح الكريمة لعدم متابعة نظافتها كما يوجد عدد من المدرسين يجبرون التلاميذ على الاشتراك فى مجموعات التقوية بالمدرسة.

وطالب أهالى التلاميذ المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بسرعة التدخل وإصدار تكليف لمديرية التربية والتعليم بترميم مبنى المدرسة والسلم الذى يستخدمه التلاميذ قبل وقوع كارثة وسقوط ضحايا بين أطفال أبرياء.



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