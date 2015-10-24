شركة Sadeco: مشكلة القمامة ليست فى الإسكندرية وحدها ولا بد من حل جذرى

قال فرانسيسكو خفير المدير التنفيذى لشركة Sadeco، إن الشركة فى بلدية قرطبة تم إنشاؤها منذ 30 عاما ولديها خبرة كبيرة فى مجال النظافة، وأنشئت فى أحوال وظروف مشابهة جدا لظروف الإسكندرية.

وقال فرانسيسكو، كافحنا لمدة 30 عاما للوصول إلى ما نحن عليه الآن فى قرطبة، مؤكدا أنهم على أتم الاستعداد لتقديم جميع الدعم وتبادل الخبرات والتعاون مع مدينة الإسكندرية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد أمس لإدارة مخلفات الإسكندرية على هامش ختام فعاليات ورشة العمل الخامسة لمشروع استدامة المدن القديمة (SMOT) ضمن البرنامج الإقليمى متعددة الأطراف للتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط، والذى أقيم فى الفترة من 20 - 22 أكتوبر الجارى بحضور وفود من الدول المشاركة بالمشروع من إسبانيا وإيطاليا والأردن وتونس بمشاركة دكتور خالد فهمى وزير البيئة وبرعاية هانى المسيرى محافظ الإسكندرية.

وتابع فرانسيسكو خفير المدير التنفيذى لشركة Sadeco، أنه اندهش كثيرا بعد رؤيته للتقنيات والإمكانيات المتواجدة فى مدينة الإسكندرية ولكن المشكلة فى قلة معدل الصيانة لضعف الإمكانيات المتاحة، مؤكدا أن مشكلة القمامة التى تعانى منها الإسكندرية متواجدة بأنحاء شتى حول العالم ووضع حلول جذرية لها تطلب الدعم وموارد وأليات مستعدون لتقديمها.

ويهدف مشروع SMOT إلى تحسين وتطوير الحلول والاستراتيجيات الممكنة القابلة للتطبيق لإدارة النفايات فى مراكز المدن الخمسة المستهدفة (مصر وإسبانيا وإيطاليا والأردن وتونس) الواقعة ضمن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ووضع إطار شامل مرجعى لإدارة النفايات فى المدن القديمة لدول حوض المتوسط، ومدة المشروع سنتين ابتداء من 1 / 1 / 2014 وحتى 31 / 12 / 2015، وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 1324506 يورو وتبلغ نسبة دعم الاتحاد الأوروبى EC للمشروع 90 % من قيمته الإجمالية .



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