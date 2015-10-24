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للرجل.. أهم 7 ممارسات خاطئة مسببة لاحتقان البروستاتا

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للرجل.. أهم 7 ممارسات خاطئة مسببة لاحتقان البروستاتا للرجل.. أهم 7 ممارسات خاطئة مسببة لاحتقان البروستاتا
احتقان البروستاتا عرض يصيب الكثير من الشباب والرجال، ولعل مرحلة الشباب والمراهقة والرجال من المسرفين فى ممارسة العادة السرية، هم الفئات الأكثر إصابة بهذا الاحتقان، فيعانى الرجل خلالها من مشكلة أثناء التبول فلا يمكنه التبول بشكل مريح، فيشعر ببعض الألم، كذا يعانى من أوجاع بالمثانة، وإذا كان الرجل متزوجا فيعاين آلاما عند القذف فى المهبل، أو قد يعانى المريض من صعوبة فى التخلص من كل البول فى المثانة، والشعور بالرغبة الملحة فى التبول مرة أخرى دون جدوى.ومن هنا كان لزاما علينا إيضاح أكثر الأسباب شيوعا، والممارسات الخاطئة التى يمارسها أغلب الرجال وتتسبب فى إصابتهم باحتقان البروستاتا، ومن أهمها حسب توضيح الدكتور محمود عبده أخصائى أمراض الذكورة:
>- الرغبة الدائمة فى تأجيل التبول وحبس البول سبب من أسباب احتقان البروستاتا
>- الإصابة بالتهاب شديد فى البروستاتا
>- الإصابة بالاحتقان الناتج عن الممارسة الدائمة للعادة السرية
>- الإصابة بصعوبة التبرز، أى الإمساك المزمن لفترات طويلة
>- إقامة العلاقة الحميمة الزوجية بشكل مفرط ولمرات مبالغ فيها
>- كثرة مشاهدة الأفلام الإباحية والصور الجنسية وإدمانها
>- ضعف التغذية والتركيز على المشروبات غير المفيدة، والابتعاد عن الأغذية الطبيعية والتركيز على الأطعمة السريعة والمشروبات الجاهزة، وضعف ترطيب الجسم بالمياه

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