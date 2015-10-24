توظيف 322 ألف مواطن بالقطاع الخاص العام الماضي وإيقاف خدمات 1441 منشأة خالفت «حماية الأجور»

شهد العام المالي 1435/1436ه لوزارة العمل زيادة في عدد الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص حيث بلغ العدد الإجمالي للذين تم توظيفهم 347 ألفا و275 موظفاً وموظفة، منهم 322 ألفا و358 توظيف جديد و24 ألف 917 عائدون.

وعكست عمليات التوظيف بعض المؤشرات الكمية الهامة، حيث كان الذكور أكثر حظاً من الإناث في التوظيف الجديد، ويمثل الذكور 59% بينما الإناث 41%، كما أن التسرب الوظيفي لدى الذكور أعلى من الإناث، وقد بلغت نسبة توظيف العائدين 79% في حين أن نسبة الإناث 21%، وبلغ متوسط التوظيف الشهري خلال عام التقرير28 ألفاً و940 موظفاً وموظفة، وحقق شهر محرم أعلى عدد للتوظيف الشهري بمقدار46 ألفاً و474 موظفاً وموظفة، بينما يعد شهر رمضان أقل الشهور في عمليات التوظيف فلم يتجاوز عدد من تم توظيفهم فيه 17 ألفاً و549 مواطناً ومواطنة فقط.

11 ألفاً زيادة عدد السعوديات على رأس العمل.. ونسبة توظيف العائدين من الذكور 79%

تغيب أكثر من نصف مليون وافد ووافدة عن أعمالهم.. و228 ألف عامل هروب داخلي

تجارة المال والتأمين والعقارات والمناجم واستخراج البترول ترفع نسبة المواطنات العاملات

وأكدت وزارة العمل في تقريرها أن التوظيف سجل إضافة حقيقية في عدد العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وعدت من الإيجابيات انخفاض معدل العائدين بنسبة ارتفاع وصلت 56% بمقدار 322 ألفاً و268 موظفاً وموظفة، كما تشير نسبة الانخفاض هذه إلى انخفاض في التسرب الوظيفي وسرعة دوران العمالة بين المنشآت وفعالية إجراءات الوزارة لتحسين بيئة عمل جاذبة.

وفيما يخص برنامج نطاقات، كشف التقرير تجاوب مليون و236 ألفاً و295 منشأة مع وزارة العمل ودخولها النطاقين الأخضر والبلاتيني وهما الأعلى توطيناً للوظائف، بينما بلغت المنشآت الأقل توطيناً للوظائف 612 ألفاً و413 منشأة وبالتالي دخولها في النطاقين الأحمر والأصفر.

وبيّن تقرير" العمل" الذي حصلت عليه "الرياض" زيادة عدد السعوديات اللاتي على رأس العمل في نهاية عام التقرير بمقدار 11 ألفاً و236 بنسبة 3% عن العام السابق، وأسهم في هذه الزيادة نشاط تجارة الجملة والتجزئة والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، ونشاط المال والتأمين وخدمات العقارات والأعمال والصناعات التحويلية، ونشاط المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر، بينما سجلت بقية النشاطات انخفاضاً طفيفاً في عدد السعوديات على رأس العمل.

وأوقفت الوزارة عبر جهودها في حماية الأجور الخدمات عن 1441 منشأة بنسبة 48% من إجمالي المنشآت التي لم تتجاوب مع البرنامج، وفي مجال حماية العمالة الوافدة ورعايتها أوقفت "العمل" خدمات الحاسب الآلي في عام التقرير عن 89 منشأة لعدم تجاوبها في حل شكاوى عامليها، كم تم رفع الإيقاف عن 102 منشأة تجاوبت في حل مشاكل عامليها، كما أنجزت الوزارة ما يقارب 675 شكوى واردة عام التقرير، كما بلغ عدد القضايا المنتهية في الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية 121 ألفاً و498 قضية بزيادة نسبتها 91% عن العام السابق، وفي الهيئات العليا فصلت الوزارة في 5107 قضايا بنسبة 75% عن العام الماضي.

وفي شأن الوافدين المتغيبين عن العمل في منشآت القطاع الخاص، أوضح التقرير تغيب 530 ألف و982 عاملاَ وعاملة، الذكور منهم 524 ألفاً و653 والإناث 6329 عاملة، وحسب نوع التغيب فهناك أكثر من 228 ألف عامل تغيب داخلياً و296 ألفاً و144 تغيبوا خارجياً، فيما تغيبت في عام التقرير 1840 عاملة داخلياً و4489 خارجياً.