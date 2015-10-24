مؤتمر فينجر – عن البكاء بسبب مباريات أعياد الميلاد.. المشكلة الهجومية وتحول أوزيل

على الرغم من أن آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال طالب في الكثير من الفترات الماضية أن تكون هناك عطلة شتوية في الدوري الإنجليزي، إلا أنه لا يود إلغاء المباريات التي تقام أثناء أعياد الميلاد أو ما تسمى بالـ"بوكسينج داي".

وعقد المدير الفني لأرسنال مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة للتحدث عن لقاء إيفرتون الذي يقام يوم السبت في ملعب الإمارات في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

وكل ما يلي على لسان المدرب الفرنسي المخضرم.

البكاء بسبب مباريات أعياد الميلاد

"نعم عندما أتيت لإنجلترا مثل لويس فان جال في البداية كانت لدي نفس أفكاره وطالبت بإلغاء تلك المباريات التي تقام أثناء فترة أعياد الميلاد".

"لكن الآن سوف أبكي إذا تم إلغائها فعلا، فهذه المباريات هي جزء هام من التقاليد الإنجليزية والكرة الإنجليزية".

"كل القارة الأوروبية تأتي إلى إنجلترا لمشاهدة تلك المباريات في تلك الفترة، هذا ما يجعلنا نتمتع بشعبية كبرى في العالم ففي ذلك التوقيت لا يعمل أي شخص والكل يشاهد الدوري الإنجليزي".

"نعم أرغب في الحصول على راحة بعد الأول من يناير، لكن يجب أن نحافظ على تقاليد الكرة الإنجليزية".

المشكلة الهجومية

"لا يوجد فريق في العالم يلعب بمهاجم واحد فقط خلال الموسم كله، إذا قمت بذلك الأمر ستتهموني بعدم المسؤولية".

"أنا سعيد الآن فلدي ثيو والكوت وأوليفييه جيرو والثنائي يقدم أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة لذا علي القيام بالاختيار الصحيح وأن أجعل أحدهم يشارك بشكل أساسي وهذا قرار صعب لأي مدرب في مرحلة اختيار التشكيل بشكل عام وإبقاء لاعبين على دكة البدلاء".

"هما لاعبان رائعان وفي الوقت الحالي أنا أختار والكوت ربما بعد بضعة أسابيع أختار جيرو، الأمر الهام في النهاية أن أي من يشارك يساهم في تحقيق النتائج الجيدة".

تحول أوزيل

"أنا أؤمن كما قلت سابقا أن لاعب من نوعية مسعود أوزيل يجب أن يسجل أهدافا في المباريات مثلما يصنعها لزملائه".

"هو يبدو وكأنه في طريقه لتسجيل الأهداف بشكل مستمر، فقد سجل هدفا في مرمى بايرن ميونيخ".

"هو لاعب من طراز عالمي، وإذا نجح في تسجيل الأهداف مع صناعتها فهذا سيجعله أفضل".