مؤتمر مورينيو عن – سبب تحسن أداء تشيلسي.. ومزايا حققها الفريق في أسبوع

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن فريقه حقق بعض المزايا خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد انتصاره على أستون فيلا وتعادله مع دينامو كييف وذلك بعد فترة اهتزاز النتائج.

ويحل تشيلسي يوم السبت ضيفا على ملعب أبتون بارك للقاء وست هام في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

ويدخل تشيلسي المباراة وهو في رصيده 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ12، فيما يأتي وست هام رابعا بـ17 نقطة.

وعقد المدرب البرتغالي مؤتمرا صحفيا للتحدث عن فريقه قبل لقاء وست هام، وكل ما يلي على لسانه.

سبب تحسن الأداء

"سنواجه وست هام في ظل نفس غيابات المباراة الأخيرة فكورتوا وبيدرو وإيفانوفيتش ولويك ريمي لن يستطيعوا المشاركة في اللقاء".

"عدم تلقي أهدافا خلال آخر مباراتين أمر هام للغاية، فذلك تحقق بسبب العمل الجيد الذي قام به الفريق ككل وليس تصدي حارس المرمى للعديد من الفرص بشكل خارق ".

"أحاول دائما اتخاذ أفضل القرارات لصالح الفريق، أقوم بتحليل أداء الفرق المنافسة وتوقع طريقة لعبهم حتى أقلل من احتمالية المفاجأت في كل لقاء".

مزايا حققها تشيلسي

"نستطيع أن نشعر بتحسن أداء اللاعبين الفردي خلال آخر مباراتين فنحن انتصرنا في الأولى وتعادلنا في الثانية".

"نيمانيا ماتيتش على سبيل المثال جاء من على دكة البدلاء أمام أستون فيلا ولعب الشوط الثاني بطريقة رائعة وبعد ذلك بثلاثة أيام كان رجل المباراة أمام دينامو كييف".

"لذلك تحسن أداء اللاعبين الفردي أصبح أفضل خلال الأسبوع الأخير".

"أيضا طريقة اتحاد اللاعبين والفريق ككل أثناء الفترة الصعبة وتحمل كل شخص المسؤولية بشكل كبير".

"فنحن استقبلنا ستة أهداف نتيجة الأخطاء الفردية ولكن الفريق كان متحد بطريقة رائعة".

"هذا كله يجعل الفريق أكثر اتحادا في الوقت المقبل مما سبق، وأيضا يجعل الجو العام أفضل للكل وأن يشعر اللاعبين بالسعادة".