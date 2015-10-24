بالصور..مخالفات البناء والقمامة تحاصر سكان منطقة الحرية الجديدة ببورسعيد

تلال من مخالفات البناء والقمامة تحاصر سكان منطقة الحرية الجديدة بحى المناخ بمحافظة بورسعيد، ما أثار غضبهم واستياءهم تجاه المسئولين.

وقال سكان منطقة الحرية الجديدة التى تقع بحى المناخ وبمحيط مسجد أبى الدحداح لـ"اليوم السابع" أن تلال من مخالفات البناء والقمامة والقاذورات تحاصرهم، وحولت حياتهم إلى جحيم رغم الاستغاثات التى أرسلوها عبر فاكسات للمحافظ اللواء مجدى نصر الدين للتدخل لوقف تفاقم ظاهرة إلقاء الرتش والهدم أمام وحداتهم السكنية بعد أن تجاهلهم رئيس الحى.

وتقول وفاء رمضان ربة منزل من يقبل من المسئولين أن منطقة سكنية تضم أطفالا فى عمر الزهور وشيوخا ونساء تتحولت إلى مقلب لجمع مخالفات البناء والحيوانات النافقة التى تزكم الأنوف و"تصيب أولادنا بالأمراض".

وناشد السكان اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد بالتدخل لإيجاد حل عاجل للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤرق حياتهم.



>