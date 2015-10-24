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50 مليون جنيه لمشروعات جديدة بمركز بلاط بالوادى الجديد

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50 مليون جنيه لمشروعات جديدة بمركز بلاط بالوادى الجديد 50 مليون جنيه لمشروعات جديدة بمركز بلاط بالوادى الجديد
قام اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بزيارة لمركز بلاط افتتح خلالها عدد من المشروعات التنموية.

وقام المحافظ يرافقه صابر صقر رئيس مركز بلاط وعدد من القيادات التنفيذية بافتتاح ملعب خماسى بمركز شباب تنيدة بتكلفة تتجاوز 800 ألف جنيه وافتتاح طريق علوان / أولاد عبد الله الدائرى بطول 2 كم بتكلفة 2 مليون جنيه، وافتتاح عمليه تطوير محطة مياه بلاط بتكلفة 1.4 مليون جنيه، وافتتاح مبنى نادى بلاط الرياضى والملعب الثلاثى بتكلفة 367 ألف جنيه، وافتتاح الطريق الدائرى لقرى البشندى بتكلفة 300 الف جنيه.

كما وضع المحافظ حجر الأساس لعدد من المشروعات منها مسجد تنيدة الكبير بتكلفة تتجاوز 2.1 مليون جنيه، وبنك فرع بلاط بتكلفة 500 ألف جنيه، وسوق حضارى ببلاط بتكلفة مليون جنيه، وتطوير المناطق الإسلامية غير الآمنة بتكلفة تتجاوز 37 مليون جنيه.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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