قصر ثقافة سوهاج ينظم غدا صالون ثقافى عن الدور التشريعى والرقابى للبرلمان

ينظم فرع ثقافة سوهاج، غدًا الأحد، صالون ثقافى بنادى أدب قصر ثقافة سوهاج تحت عنوان "التشريع والرقابة: الدور الأهم لمجلس الشعب".

ويحاضر فى الصالون، الدكتورة سحر وهبى، أستاذة الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، ومجدى عبد العال المحامى بالاستئناف، وتدير الحوار الدكتورة هيام عبد الراضى، مديرة العلاقات العامة بإدارة التربية والتعليم فى سوهاج.

ويأتى الصالون تحت رعاية حلمى النمنم وزير الثقافة، والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، والدكتورة فوزية أبو النجا، رئيسة إقليم وسط الصعيد الثقافى، وحسين صبره، مدير عام الإقليم، وخالد إسماعيل، مدير عام فرع ثقافة سوهاج.