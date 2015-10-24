مرشحو جولة الإعادة بأسوان يعرضون برامجهم الانتخابية لإغراء أبناء دائرتهم

أفكار مبتكرة لتنفيذ مشاريع خاصة بالشباب

يتنافس 16 مرشحًا فى 5 دوائر انتخابية بمحافظة أسوان للفوز بـ8 مقاعد بمجلس النواب المقبل، حيث يترقب المواطن الأسوانى بفارغ الصبر تنفيذ وعود المرشحين.

وصرح نجيب نصيف، المرشح لجولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية (فردى مستقل) عن الدائرة الأولى بمحافظة أسوان، أن من أبرز بنود برنامجه الانتخابى الاهتمام بتنفيذ مشاريع جديدة لتشغيل الشباب، لافتا إلى أن لديه أفكار لتشغيل الشباب مستمدة من تجارب ناجحة اطلع عليها فى بعض الدول الأوروبية، على أن يتم تطبيقها بما يتناسب مع المجتمعات المحلية بجانب مد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المواطنين، خاصة أهالى مناطق الجزيرة وأبو الريش بمركز أسوان الذين يعانون من الأمراض الناجمة عن ترعة كيما، وعدم اقتصار التأمين الصحى على الموظفين والطلاب بجانب تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتقليل الفروق غير المقبولة بين المواطنين فيما يتعلق بالمرتبات وكذلك توفير المسكن المناسب والصحى للمواطن وتزويده بكل الخدمات الأساسية وحل مشاكل المرافق المزمنة بأسوان وأنه من أبرز بنود برنامجه الانتخابى أيضا مناقشة قانون الخدمة المدنية والعمل جاهدا على عدم تهميش الصعيد.

تعديل قانون تراخيص البناء وعمل قانون للجمعيات

وصرح (حسن سيد خليل المحامى) المرشح للانتخابات البرلمانية فى جولة الإعادة بدائرة مركز إدفو (فردى مستقل) أنه من أبرز أولويات برنامجه الانتخابى بأنه سيسعى لتعديل قانون تراخيص البناء، ما ينهى معاناة أهالى القرى وعمل قانون للجمعيات الأهلية يحافظ عليها ويثبتها ويمكنها من ممارسة عملها فى سهولة ويسر وأن يكون للجمعيات الأهلية دور رقابى ويمنحها صلاحيات، بجانب الحيلولة دون صدور أى قوانين تضر بالمواطن، كما حدث فى الماضى.

وأضاف المرشح حسن خليل بأن مركز إدفو من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية من حيث المساحة والتعداد السكانى فهو مركز كبير مترامى الأطراف، وأنه سيسعى لعمل تقسيم إدارى جديد لمركز إدفو من خلال زيادة الوحدات المحلية وعمل أحياء جديدة فضلا عن عمل إدارات جديدة مثل التعليم والصحة وغيرها من الإدارات بمركز إدفو، وكذلك عمل تقسيم أمنى لمركز إدفو من خلال عمل أكثر من مركز شرطة وأقسام شرطة، ما يحافظ على الناحية الأمنية وعمل وحدة مرور جديدة، علاوة على إنشاء مدينة إدفو الجديدة على طراز معمارى حديث وطرق واسعة وتزويدها بالمرافق وتسليم وحدات سكنية للشباب، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين لعمل مشروعات استثمارية اعتمادا على الثروات الطبيعية والخامات المتوفرة بإدفو وبمحافظة أسوان عموما والاهتمام بالطرق الصحراوية، خاصة الطريق الصحراوى الغربى مصر أسوان وتوفير الخدمات وإنشاء مستشفى طوارئ على الطريق الصحراوى الغربى بإدفو.

مرشح بإدفو: سأسعى لتصنيع الفوسفات محليا وعدم تصديره كمادة خام

وقال موسى عزو المرشح للانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان (فردى – مستقل) أن من أبرز بنود برنامجه الانتخابى إحداث مشاركة فعالة من الشباب فى الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والاهتمام بقطاع الشباب وتوفير فرص عمل لهم، بجانب جذب استثمارات جديدة فى منطقة جنوب الصعيد وبالأخص محافظة أسوان الغنية بثرواتها الطبيعية الهائلة مثل الفوسفات والطفلة والجرانيت فضلا عن تصنيع خام الفوسفات محليا ومنع تصديره كمادة خام لتعظيم الاستفادة منه.

وأضاف موسى عزو المرشح للانتخابات البرلمانية القادمة أنه من أبرز بنود برنامجه الانتخابى الاهتمام بالقطاع الصحى بمحافظة أسوان وصرف الأدوية التى يقوم بوصفها الأطباء للمرضى فى التأمين الصحى، وعدم صرف بدائل الأدوية وكذلك استغلال الأراضى الصحراوية، خاصة غرب محافظة أسوان من السباعية غرب شمالا حتى بنبان جنوبا ومساحتها 650 ألف فدان.

مرشحة إدفو: سأبذل قصارى جهدى لخدمة المواطن الغلبان

فيما قالت المرشحة (منى شاكر) التى تخوض جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية بدائرة مركز إدفو على المقعد الفردى المستقل بمحافظة أسوان أنه من أبرز أولويات برنامجها الانتخابى الاهتمام بملفى الصحة والتعليم، مؤكدة أن أهالى إدفو يعانون كثيرا فى الحصول على الخدمة بمستشفى إدفو العام بجانب أنها ستسعى لتوفير أطباء لكافة الوحدات الصحية خاصة بعد بلوغ العجز فى الأطباء لنحو 75% من إجمالى الوحدات بمركز إدفو فضلا عن ضرورة إنهاء مشكلة العجز الصارخ فى أمصال العقارب، وكذا الاهتمام بدخول الصرف الصحى للقرى والنجوع المحرومة واختتمت حديثها بأنها ستبذل قصارى جهدها لخدمة المواطن الغلبان لكى يأخذ كل حقوقه بما فيها حقه فى التعليم المجانى وفى الخدمة الصحية المجانية.