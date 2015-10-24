أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى وساحة الاحتفالات

Google+ Print
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية يرافقه اللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية، واللواء يحيى رشدى مساعد المدير لشئون التدريب والأفراد، والعميد طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم المرافق، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا خدمات تأمين المسجد الأحمدى ومنطقة الساحة بـ"سيجر الصاوى"، وتقابل مع الضباط والقوات المشتركة فى الخدمة.

ووجه مدير الأمن الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشات الهامة والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365