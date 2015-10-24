بالصور..مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى وساحة الاحتفالات

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية يرافقه اللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية، واللواء يحيى رشدى مساعد المدير لشئون التدريب والأفراد، والعميد طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم المرافق، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا خدمات تأمين المسجد الأحمدى ومنطقة الساحة بـ"سيجر الصاوى"، وتقابل مع الضباط والقوات المشتركة فى الخدمة.

ووجه مدير الأمن الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشات الهامة والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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