أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الصحة يرأس الاجتماع التقويمي للجان الحج التحضيرية

Google+ Print
وزير الصحة يرأس الاجتماع التقويمي للجان الحج التحضيرية وزير الصحة يرأس الاجتماع التقويمي للجان الحج التحضيرية

    يرأس وزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح غداً، الاجتماع التقويمي للجان الحج التحضيرية بوزارة الصحة، الذي سيعقد في المدينة المنورة، بحضور نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع، وقيادات الوزارة ورؤساء لجان الحج.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة فيصل الزهراني، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الدروس المستفادة من حج الموسم الفائت 1436ه، ورسم الخطط مبكراً لحج موسم 1437ه، حيث سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الكثير من الإيجابيات التي تم تحقيقها خلال موسم حج 1436ه، لتفعيلها وتعزيزها، والتعرّف على التحديات والصعوبات والمعوقات التي واجهت فرق العمل؛ لوضع الحلول المناسبة لها وتفاديها خلال موسم حج القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية