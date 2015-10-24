وزير الصحة يرأس الاجتماع التقويمي للجان الحج التحضيرية

يرأس وزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح غداً، الاجتماع التقويمي للجان الحج التحضيرية بوزارة الصحة، الذي سيعقد في المدينة المنورة، بحضور نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع، وقيادات الوزارة ورؤساء لجان الحج.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة فيصل الزهراني، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الدروس المستفادة من حج الموسم الفائت 1436ه، ورسم الخطط مبكراً لحج موسم 1437ه، حيث سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الكثير من الإيجابيات التي تم تحقيقها خلال موسم حج 1436ه، لتفعيلها وتعزيزها، والتعرّف على التحديات والصعوبات والمعوقات التي واجهت فرق العمل؛ لوضع الحلول المناسبة لها وتفاديها خلال موسم حج القادم.