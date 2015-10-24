الأمن والسلامة المدرسية بتعليم صبيا تدرب خمسة آلاف طالب في المدارس الحدودية

نفذت إدارة الامن والسلامة بتعليم صبيا عددا من البرامج التدريبية لمدارس الشريط الحدودي (المستضيفة والمستضافة بنين وبنات).

شملت الدورات: التدريب على عمليات الاخلاء، والانقاذ، والاطفاء، والاسعافات الاولية، ووسائل انظمة السلامة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات الاختصاص مثل الدفاع المدني والهلال الاحمر السعودي ومركز التدريب التربوي.

من جانبه، أوضح مدير الامن والسلامة المدرسية عبداللطيف زكري بأن عدد المستفيدين من هذه الدرورات اكثر من (٥٠٠٠) متدرب ومتدربه خلال خمسة أيام شملت جميع فئات المدرسة من طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس في الشريط الحدودي.

كما اوضح الزكري أن الهدف من هذه الدورات المحافظة على سلامة الارواح والممتلكات ونشر ثقافة السلامة بين الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدرسة والمجتمع، مبيناً أن التدريب على المواقف والتصرف السليم أثناء وقوع الكارثة – لا قدرة الله –، مشيراً إلى أن التدريب حقق أهدافه المنشودة من أهمها ازالة الخوف والهلع وعدم التدافع والاخلاء بكل هدوء وانسيابية.

من جهته، اوضح مدير تعليم محافظة صبيا د. عسيري الاحوس أن الامن والسلامة من أولى اولويات ادارتنا وأن الاستعداد لمدارس الشريط الحدودي كان منذ وقت مبكر وذلك بوضع الخطط والاهداف المرسومة لانطلاق الدراسة في الوقت المحدد.

وأكد العسيري أن تعليم صبيا جندت كل امكانياتها البشرية والمادية لتوفير بيئة تربوية آمنة خالية من المخاطر، وبتوجيهات من ولاة أمرنا -حفظهم الله- ومتابعة سديدة من وزير التعليم د. عزام الدخيل، مثمناً جهود الزملاء في الامن والسلامة المدرسية، ومقدماً شكره لمدير مكتب التعليم بالداير ومساعديه وزملائه المشرفين والمشرفات ومديري ومديرات المدارس على التعاون والتصحية لتحقيق الجو الآمن لابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

سائلاً الله تعالى ان يديم علينا نعمة الامن والأمان ويحفظ ووطننا الغالي من كل مكروه.