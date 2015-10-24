خالد بن طلال يرأس اجتماع عمومية «إبصار» لانتخاب مجلس الإدارة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – الرئيس الفخري لجمعية ابصار الخيرية، يترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية مساء الإثنين المقبل بقاعة لازورد بفندق حياة بارك جدة، وسيتخلل الاجتماع انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد الذي سيتكون من تسعة أعضاء للدورة القادمة ومدتها أربع سنوات .

أوضح ذلك أمين عام الجمعية، محمد توفيق بلو،مثمناً رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال وما يبذلونه من جهود كان لها أبلغ الأثر على مسيرة الجمعية التي وصلت عامها الثاني عشر على التوالي محققة العديد من المنجزات التي أسهمت في ترسيخ وتطوير خدمة الإعاقة البصرية محلياً وإقليمياً.

ونوه محمد بلو بما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية من خطوات جادة لتطوير العمل الخيري بشكل عام ودعم الجمعيات الخيرية بصفة خاصة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية على ما بذلوه من جهود كان لها أبلغ الأثر على مسيرة الجمعية .

يذكر أنه سيتنافس على الترشح لمجلس إدارة إبصار الجديد سبعة عشر عضواً من أعضاء الجمعية ، منهم أربعة أعضاء سيتم إعادة ترشحهم للمجلس لفترة استثنائية لما لهم من دور بارز وهام جداً في خدمة الجمعية بصفة خاصة وتنمية تطوير العمل الخيري في المملكة بصفة عامة وهم د.أحمد محمد على ، والمهندس عبدالعزيز حنفي، ورجل الأعمال عبدالرحمن الحصيني، والمعتصم بالله بن محمد يوسف زينل، فيما سيطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير عن أهم إنجازات مجلس إدارة الجمعية خلال السنوات الماضية، وعدد من المشاريع التي تعتزم الجمعية تنفيذها لخدمة ذوي الإعاقة البصرية مستقبلاً.