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مكتبة الملك عبدالعزيز تستعرض التجارب العالمية في ريادة الأعمال الاجتماعية

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    تنظم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، بالتعاون مع مركز "تسامي" غدا، ضمن أنشطة المكتبة النسائية اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات ريادة الأعمال الاجتماعية، والتي تعتزم إدارة المكتبات النسائية تنفيذها، بهدف التعريف بقيم الأعمال الاجتماعية وسبل تحقيق الريادة في مجال العمل الاجتماعي.

وأوضحت إدارة المكتبات النسائية، بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، أن لقاء ريادة الأعمال الاجتماعية، والذي تديره الأستاذة خلود العمري بفرع المكتبة بالمربع. سوف يستعرض عددا من التجارب العالمية الملهمة، لنخبة من الرواد الاجتماعيين المتميزين على المستوى الدولي، من أجل الإفادة منها في تعزيز المبادرات الاجتماعية في إيجاد حلول عملية مستدامة، لمشكلات المجتمع وتمكين الشباب ومؤسسات القطاع الخاص والعام، لتحقيق ريادة الأعمال الاجتماعية، وتنمية مبادرات العمل التطوعي.

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