اختصاصي يحذر من تزايد العنف ضد العاملين في المنشآت الصحية

طالب اختصاصي في مجال الأمن بالمنشآت الصحية ابراهيم عبدالعزيز العيسى بتفعيل وحدة الحماية من العنف والإيذاء في وزارة الصحة وتوسيع مهامها لتشمل العنف ضد العاملين بالمنشآت الصحية ، وتوفير قاعدة معلومات إحصائية وإرشادية وذلك من أجل الخروج بحلول لهذه الظاهرة وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أن عدم وجود الاحصائيات الدقيقة لحالات العنف ضد العاملين بالمنشآت الصحية محلياً، باستثناء بعض التقارير غير الرسمية، أسهم في تزايد هذه الظاهرة لدرجة اقتناع بعض العاملين بالمنشآت الصحية بأنها جزء من الممارسات اليومية التي يواجهونها مما يؤثر سلباً على مستوى الأداء .

وأوضح ابراهيم عبدالعزيز العيسى أن بعض الاحصائيات الدولية المعدة من قبل مؤسسات مختصة في السلامة والصحة المهنية (مثل المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية بأميركا، والكلية الأميركية لأطباء الطوارئ )، تثبت أن على الأقل حالة عنف واحدة تحدث كل فترة مناوبة ، وأن 40% من العاملين بالمنشآت الصحية يتعرضون بشكل مباشر أو غير مباشر لحالات العنف.

وحصر ابراهيم العيسى أسباب عدم توفر تلك الاحصائيات الدقيقية في عدة أسباب منها:إهمال المنشآت الصحية لإحصائيات حالات العنف وعدم ادراك أهميتها ، الذي قد يصل لحد الإنكار للظاهرة ظناً من صناع القرار أن هذا الاجراء نوع من الحفاظ على سمعة المنشأة. وكذلك من الأسباب عدم الابلاغ عن حالات العنف من قبل المتضرر خوفاً من التهديد بتصعيد الوضع من قبل الجاني ، وكذلك خوفا أن يؤثر ذلك في تقييم الأداء أو التعرض للفصل لانه قد يفسر بأنه قصور منه في التعامل الجيد مع المرضى، إلى جانب وجود تجارب سابقة لأحد العاملين الذي تعرض للعنف ولم يتم التعامل مع الحالة بطريقة صحيحة.

وقدم إبراهيم العيسى رصد اً لأسباب العنف ضد العاملين بالمنشآت الصحية ، وقال إنها تعود إلى : ضعف الخبرة لدى العاملين وعدم المعرفة بالعلامات الدالة على احتمالية وجود عنف، ضغوط العمل، والدوام لفترات طويلة وخصوصاً في أقسام مثل الطوارئ والعناية المركزة والتي تتطلب بذل جهد مكثف، وعوامل خارجية أخرى مثل، مشاكل عائلية لدى الموظف، الإدمان على الكحول أو المخدرات أو مشاكل نفسية لدى الموظف، ومرضى أو مصابون في حالة سُكر، أو ذوو مريض في قسم الطوارئ أو التنويم يرون أنه لم يتم التعامل مع حالة المريض بشكل جيد، وكذلك فإن فترة الانتظار الطويل لتلقي العلاج في أقسام الطوارئ تساهم بشكل كبير في حالة الغضب وتنامي العنف، أو وجود المنشأة الصحية في منطقة يكثر فيها وجود العصابات والجرائم.

وحدد ابراهيم العيسى سبعة مقترحات للحد من العنف ضدّ العاملين في المنشآت الصحية، يأتي في صدارتها عقد دورات تدريبية وخصوصاً للعاملين في أقسام العناية المركزة والتنويم والطوارئ، في كيفية الاستدلال على مؤشرات العنف وكيفية التعامل معه، وأشارإلى أن وجود رجال أمن مدربين في الأقسام يساعد في سرعة الاستجابة ويحد من تصعيد العنف، كما أن الاهتمام بمناطق الانتظار في منطقة الطوارئ من خلال ايجاد وسائل ترفيه وأماكن مريحة للجلوس تساعد في تهدئة حالات الانتظار الطويل .

وحث على وضع لوحات ارشادية بارزة تبين أن الفريق الطبي في خدمة المريض وأن مباشرة الحالات يعتمد على درجة خطورة الحالة وتوفر الخدمة وليس على وقت الوصول.