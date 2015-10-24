د. عساس: انفراج أزمة إضراب عمال النظافة بجامعة أم القرى

كشف مدير جامعة أم القرى د. بكري بن معتوق عساس عن انفراج أزمة إضراب عمالة النظافة بالجامعة مشيراً إلى أنه سيتم التعاقد مع إحدى الشركات المحلية وذلك ضمن عقد الشركة المشغلة للنظافة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها بنظام المشتريات والمنافسات الحكومية في حال الإخلال بأي بند من بنود العقد.

وأكد د. عساس عقب الجولة الميدانية التي أجراها على المرافق الخدمية للطلاب بالمدينة الجامعية بالعابدية، أن إضراب العمالة كان بسبب تأخير الشركة لصرف رواتبهم، موضحاً أن الجامعة ملتزمة بدفع كافة تكاليف العقد المبرم بين الجامعة من جهة والشركة من جهة أخرى.

وكانت جولة مدير الجامعة شملت المحور الأكاديمي وعدد من الكليات، وانطلقت ابتداءً من كلية الهندسة والعمارة الإسلامية، مروراً بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الدعوة وأصول الدين، وكلية التربية، وكلية العلوم الاجتماعية، والتقى من خلال هذه الجولات بعمداء الكليات.

وعلى هامش الجولة، التقى د. بكري بمنسوبي إدارة الأمن والسلامة وحثهم على الجد والاجتهاد والحرص على تنظيم آلية خروج ودخول السيارات وتوزيعها على البوابات المختلفة، وبين أن إدارة الأمن والسلامة من أهم الإدارات التي تعمل في الجامعة، مؤكداً على حرصه بتطويرها من خلال توفير كافة الأجهزة التقنية من كاميرات حرارية لمراقبة مباني الجامعة وبوابات ذكية للمواقف بالإضافة إلى زيادة عناصر الأمن.

وطالب مدير الجامعة بحسن التعامل مع الطلاب بصفتهم العنصر الأساسي في هذه الجامعة، الذين سخرت الحكومة الرشيدة -إيدها الله- لهم كافة الخدمات من أجلهم، مؤكداً أنه يتم الآن دراسة فتح بوابة الحسينية لتخفيف الزحام عن البوابة الرئيسية والبوابات الفرعية رقم 2-3.