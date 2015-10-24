«صحة جدة» تطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

أطلقت مديرية الشؤون الصحية ممثلة في إدارة الصحة العامة مساء أمس أنشطة تفعيل الموسم الشتوى للمرحلة الثانية للبرنامج الوطني للتطعيم ضد الانفلونزا والمتمثلة في حملة توعية وتطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية بالجامعة بلازا، ولمدة عشرة ايام ثم تنطلق بعد ذلك بمجمع العرب مول من ٣٠/١ وحتى ٩/٢، ومن ثم الصيرفي مول من ١٤/٢ وحتى ٢٣/٢.

وأكد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مبارك بن حسن عسيري أن مديرية الشؤون الصحية عقدت عدة اجتماعات وورش عمل مع جميع المعنيين بالمنشآت الصحية تحضيراً لتدشين الموسم الشتوى يوم ٢٠ محرم بجميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة وسيستمر التطعيم لمدة حتى بداية فصل الشتاء من خلال عدد من الكوادر المدربة والمؤهلة.

وأشار مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة د. خالد باواكد إلى أن هذه الفعالية تندرج ضمن فعاليات إدارة الصحة العامة للمكافحة وللتصدي المستمر للأمراض المعدية بمحافظة جدة من خلال تقديم خدمة التطعيم والوقاية للمواطنين والمقيمين بمحافظة جدة بما يحقق رضاءهم وبتطبيق الأنظمة والقوانين المحلية والمعايير العالمية لجودة الرعاية الصحية المقدمة، وقد أثمر ذلك سابقاً بحصول محافظة جدة على المركز الأول على مستوى المملكة خلال تفعيل المرحلة الاولى من البرنامج الوطني للتطعيم ضد الانفلونزا.

من جهته، بين مدير مكافحة الأمراض المعدية د. سامي عيد أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف جميع العاملين بالمنشآت الصحية وذوي الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والاطفال اكبر من ستة أشهر وأقل من خمس سنوات وذوي الفئة العمرية أكبر من ٥٠ سنة وغيرهم من الراغبين في الحصول على اللقاح من المواطنين والمقيمين.