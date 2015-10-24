«الداخلية» تختتم مشاركتها في جيتكس دبي ٢٠١٥

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية" الذي أقيم خلال الفترة من 18-22 أكتوبر تحت شعار "مستقبل الإنترنت لكل شيء" في مركز التجارة العالمي بمدينة دبي.

‎وحظي جناح الداخلية بأحد أعلى نسب الزيارات لهذا العام، ويعود ذلك إلى ما يتيحه الجناح من تعريف بالخدمات التقنية لمركز المعلومات الوطني وعدد من القطاعات الحيوية بوزارة الداخلية كالجوازات وأمن الطرق والأحوال المدنية والأمن العام، والأدلة الجنائية.

‎ويعد جناح الداخلية ضمن العارضين الأربعة الكبار في المعرض من حيث حجم المشاركة والمساحة، إلى جانب تميزه بعرض السيارة الذكية لأمن الطرق في المملكة وغرف العمليات المتحركة والمجهزة بأحدث التقنيات، إضافة إلى وحدة الأحوال المدنية المتنقلة التي تقوم مقام مكاتب الأحوال المدنية وتقدم جميع الخدمات، وتؤدي مهام التصوير وإصدار الهوية الوطنية في المنزل دون عناء لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

‎وحظي جناح الداخلية بزيارة عدد من الشخصيات البارزة سواءً من المملكة أو من خارجها، حيث زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى، منصة العرض الإلكترونية الموحدة لوزارة الداخلية الراعي الرسمي لمعرض جيتكس، الذي أشاد بجهود وزارة الداخلية وتسخير التقنية في خدمة المواطن والمقيم وبما وصلت إليه قدرات الشباب السعودي في التعامل مع التطوارات المتسارعة للتكنولوجيا. ‎وزار الجناح سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أشاد بالتقدم التقني الذي تشهده وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بما يخدم المواطن والمقيم في دول الخليج.

‎كما زار الجناح سمو الامير منصور بن محمد بن سعد آل سعود وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق وسمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات محمد بن عبدالرحمن البشر، والفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا للأمن الداخلي بدولة الإمارات الشقيقة، واللواء أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية للتطوير والتخطيط المكلف الأستاذ فهد بن زرعة، الذين أجمعوا على مدى التطور الكبير والملفت للنظر للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، ومواكبة كل جديد لخدمة المواطنين والمقيمين في أماكن تواجدهم، عادين مشاركة الوزارة في جيتكس ورعايتها لهذا الحدث امتداداً للعلاقات المتينة والوثيقة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ‎من جهته عبر مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق الشدي عن فخره وفخر كل منتسب للقطاعات الأمنية بما حققته المشاركة في معرض جيتكس ٢٠١٥ من صدى متميز، مشيدا بتظافر الجهود بين مختلف القطاعات، الأمر الذي انعكس إيجابا على المشاركة ونجاحها.

‎ومن جانبه، أكد العميد سلطان السلمة مساعد مدير عام مركز المعلومات الوطني للشؤون الادارية والمالية رئيس فريق عمل جيتكس دبي ٢٠١٥م أن جهود الشباب السعودي المنتمين للقطاع الأمني والتقني كان لها -بعد الله- الفضل في إبراز حجم التقدم والتطور الذي تعيشه وزارة الداخلية.

‎وفي ختام أيام المعرض تم تكريم المشاركين من قطاعات وزارة الداخلية المشاركة في الجناح وعدد من الكفاءات الشابة في التقنية نظير ما قدموه من جهد طيلة أيام المعرض تكلل بنجاح شهد له الجميع. من جانب آخر أشاد المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة المالية د. محمد النعيم بمستوى الخدمات التي تعرض في جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس 2015. وقال د. النعيم عقب زيارته للجناح يرافقه عدد من القيادات في تقنية المعلومات: «إن الجناح يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة في مجال تقنية المعلومات التي تخدم المواطن والمقيم وكذلك قطاع الأعمال»، واصفاً ما شاهده في الجناح بأنه نقلة كبرى في صناعة المعرفة المعلوماتية والتقنية الخدمية. وأعرب النعيم عن سروره بما شاهده في منصات العرض لقطاعات الأمن العام ومركز المعلومات الوطني والأحوال المدنية والجوازات، مقدماً شكره لكافة المشاركين في الجناح لحسن التنظيم وكذلك لتميزهم في تجهيز المكان، مبيناً أن هذا التميز تحقق -ولله الحمد- بجهود الشباب السعودي الذين أسهموا في إعداد وتنفيذ هذا الجناح. ونوه بمشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2015، التي تأتي في إطار رعاية وزارة الداخلية القُطْرية لهذا الحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لها التوفيق ومزيداً من النجاحات في المشاركات القادمة.