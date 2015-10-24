إدراج 500 معلم وموظف في «تعليم الشمالية» لقائمة «سمة» السوداء

ادرجت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في القائمة السوداء قرابة 500 معلم وموظف متعثرين عن سداد قرض الصندوق العقاري.

وقال ل"الرياض" أحمد خلف بأنه تفاجأ في تعليق خدماته المالية بسبب إدراج اسمه في القائمة السوداء لدى "سمة"، وعند مراجعته للصندوق العقاري بعرعر أوضحوا له بأنه في حالة تعثر تسديد المقترض ثمانية أشهر يتم تدوينه في القائمة لدى "سمة"، والمشكلة أن التعليم تحسم من الراتب، لكن لم تزود الصندوق بأسماء المحسوم منهم، مشيراً بأنه راجع التعليم وأكدوا له أن المشكلة العالقة منذ أشهر سيتم حلها.

بدوره، قال المعلم سعيد العنزي بأنه منذ شهور، وهم مدرجون في قائمة "سمة" دون حلول من التعليم والصندوق، على الرغم من الحسم الشهري من الراتب كرسوم تسديد للقروض لكنها لا تصل للصندوق، مطالبين التعليم والصندوق سرعة حل المشكلة التي لا ذنب لهم فيها.

من جانبه، أوضح المساعد للخدمات المساندة في تعليم الحدود الشمالية هندي مرزوق بأنه تم رفع كافة الأشهر حتى تاريخ 30/12/1436ه إلى الصندوق العقاري، وبحسب إفادة مندوب التعليم الذي قام بزيارة فرع الصندوق العقاري في المنطقة، بأنه يتوقع أن يتم سداد كامل الأشهر خلال الأسبوعين القادمين من قبل صندوق التنمية العقاري، وأن التأخر يعود لتغيير الآلية السابقة وتطبيق برنامج فارس الجديد بالمنطقة، مؤكداً بأنه لم ترد للإدارة خطابات شكاوى سابقاً من الموظفين عن تعليق خدماتهم البنكية لدى "سمة".

وكشفت معلومات ل"الرياض" في الصندوق العقاري بالحدود الشمالية بأن المبالغ المعلقة قرابة 600 ألف ريال على قرابة 500 معلم وموظف، والخلل حصل منذ 14 شهراً تقريباً، وذلك عندما اعتمد الصندوق النظام الجديد للتسديد عن طريق الحوالة المباشرة، والتي من المفترض أن إدارة التعليم بالمنطقة عند تحويل المبالغ للصندوق في الرياض تزود الصندوق بعرعر شهرياً ب"سيدي" يحتوي على أسماء المعلمين والموظفين المحسوم منهم لدى الصندوق، لكن كانت تحول بشكل مباشر دون تزويد الصندوق بالمنطقة بالأسماء عبر سيدي برنامج "أكسل"، ليتمكن الصندوق من رفع الأسماء لإكمال إجراءات الحسم دون تأخير.