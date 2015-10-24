«غيل العبلاء» و«رحى أبو زيد».. معلمان سياحيان غائبان عن الاهتمام الإعلامي

يعد «غيل العبلاء» و»رحى أبو زيد الهلالي» معلمين طبيعيين يمتازان بأهميتهما الآثارية والسياحية غرب محافظة بيشة بنحو 90 كلم، حيث يقع «غيل العبلاء» في علو وادي رنية من الجهة الغربية، و»العبلاء» هي قرية غرب محافظة بيشة نسب إليها هذا «الغيل» (الوادي) الذي لا ينقطع ماؤه طوال العام، فيما يقع «رحى أبو زيد» في الجهة الجنوبية من «جبل العبلاء»، وهي في الأصل رحى تطحن بها الحجارة لاستخراج الذهب والفضة في معدن (منجم) العبلاء.

رحلة استكشافية

وبحسب علي بن أحمد الشهري أحد المهتمين بالبيئة والآثار الذي زار المعلمين مؤخراً، صحبة فريق استكشافي يتكون من محمد الخيال، وسلطان الدشاش، ودليل الرحلة الاستكشافية ناصر الغامدي، أنهم عانوا عند وصولهم إلى الموقع؛ بسبب عدم معرفتهم بمكان «رحى أبو زيد» تحديداً، وقد تجولوا في الجبل، ووجدوا دحلاً عميقاً يعتقد أنه من آثار التعدين القديمة في ذلك المكان، وبعد ذلك توجهوا إلى «غيل العبلاء» القريب من الجبل، وهو عبارة عن وادي تجري فيه المياه طوال العام، وتحيط به الخضرة من جوانبه لتضفي على المكان جمالا أخاذا.

مكان الرحى

وعن مكان «رحى أبو زيد»، أوضح الشهري أنه تم العثور عليه بجهد ذاتي نظراً لعدم وجود دليل سياحي أو مسؤول في الموقع، وذلك في مكان منبسط حول الجبل، تم التسوير حوله بشبك من قبل هيئة السياحة والتراث الوطني، حيث دخل الفريق إليه عبر ممر ضيق بين الشبوك، ومن المعتقد أن الممر وضع بذلك الشكل لمنع سرقة أو نقل ذلك الرحى من مكانه، وبعد الدخول من الممر الضيق وصل الفريق إلى الرحى، وهو عبارة عن قطعتين من الحجر الصلب الدائري بقطر 120 سم، وتسميتها برحى أبو زيد تسمية شعبية لا صلة لها بالواقع، وإنما هي رحى تستخدم لطحن الصخور لاستخراج المعادن، ولهذا تسمى رحى معدن العبلاء، وهي التسمية الصحيحة حسب استخدام الرحى قديماً.

استثمار سياحي

من جهة أخرى، طالب الكاتب محمد آل مخزوم هيئة السياحة والتراث الوطني بأن يكون لها دور في تعريف المواطن بهذه المواقع واستثمارها سياحياً، بدل الاكتفاء بتسويرها ووضع علامات التحذير من الاقتراب منها، وأشار آل مخزوم إلى أن هذه الآثار تشكل جزء من هوية الأمة، وهي ثروة وطنية مهمة، غير أن من يتجه لزيارة تلك الأماكن الأثرية لا يجد عادة سوى الأسلاك الشائكة المحيطة بها تعلوها لوحة إعلانات حديدية تحذيرية تم وضعها منذ فترة طويلة.