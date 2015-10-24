"ثورة طلاب الثانوية" هاشتاج يتصدر تويتر ضد الـ10 درجات حضور وسلوك

دشن عدد من طلاب الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هاشتاج حمل عنوان "ثورة طلاب الثانوية" اعتراضًا منهم على القرار الوزارى، الذى يقضى بتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك.

ووجه الطلاب عبر الهاشتاج، رسالة لوزير التربية والتعليم، قائلين: "إذا أردتم عودة الطلاب للانتظام فى المدارس فعليكم إصلاح المنظومة التعليمية أولاً".

الطالبة إلهام، إحدى المشاركات فى الهاشتاج كتبت: "المدرسين مش بيشرحوا حاجة وبيقولوا للعيال أحسن عشان تعرفوا تخدوا دروس كويس، حقد وغل بيطلعوه على العيال".

أحمد فوزى، أكد أن هذا القرار من الممكن أن يؤثر على مستقبل العديد من الطلاب، وعبر عن رأيه قائلاً: "10 درجات ممكن تغير مستقبل واحد من كلية لكلية تانية خالص، كل ده عشان وزارة عايزه ترسم نفسها وإنها جامدة وكده".

فيما قالت ريهام الجبالى، إن هذا القرار غير عادل، ووجهت سؤالها لوزير التعليم: "لماذا تم استثناء طلبة المدارس الدولية من قرار الـ10 درجات".



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