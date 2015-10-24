مرشح برلمانى بطنطا: الاهتمام بالشباب والنهوض بمنظومة الصحة أهم أولوياتى

قال محمد كمال أبو عوف، المرشح المستقل لمجلس النواب عن دائرة بندر طنطا بمحافظة الغربية، إن الاهتمام بالشباب والنهوض بالصحة والتعليم، أهم أولويات برنامجه الانتخابى.

وأوضح أبو عوف فى تصريحاتٍ له، أنه يسعى لإقرار مظلة كاملة للتأمين الصحى، خاصة لأصحاب المعاشات، والمهن الحرة، والباعة الجائلين، والعاملين باليومية، وتفعيل قرار رئيس الوزراء باستقبال جميع الحالات فى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، إلى جانب النهوض بالمستشفيات الحكومية، والعمل على تطوير المستشفيات، حتى يتسنى للمواطنين الحصول على خدمة طبية مناسبة تليق به.