تلاسن بين أبو مازن ومسئول بفتح.. وتراشق بالأكواب فى اجتماع التنفيذية

كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن تراشق بعبوات المياه والأكواب بين عضو المركزية ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق توفيق الطيراوى، مع عضو اللجنة المركزية ومسئول التعبئة والتنظيم بحركة فتح محمود العالول، وذلك فى اجتماع اللجنة المركزية الذى عقد أول أمس فى مدينة رام الله.

وأكد موقع "دنيا الوطن" الفلسطينى، مساء الجمعة، أن الخلاف بدأ بالطيراوى والعالول عقب حديث الرئيس محمود عباس أبو مازن بضرورة وقف توجه النشطاء عن مناطق التماس لعدم سقوط شهداء لأن الدماء التى تسقط فى مناطق التماس غير مجدية.

وأوضح الموقع أن الرئيس أبو مازن يرى أن الهبة الشعبية بدأت بتحقيق المطلوب منها وأنّ الحراك الدولى والإقليمى أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الأحداث، مشيرا إلى أن محمود العالول تحدث عن أن الأوضاع تحت السيطرة وأن من يسيطر على الأمر هى حركة فتح وأن العالول سيقوم بالتخفيف من الأمر ووقفه، وعندها تدخلّ توفيق الطيراوى صارخاً بوجه العالول: "من قال إننا نؤثر فى الأحداث؟؟؟ ومن قال إننا نسيطر عليها؟" بحسب الموقع.

وطالب الطيراوى بإعادة الاعتبار للجنة المركزية بدلاً من محاولة شخصيات بعينها تصدّر الهبة الجماهيرية (قاصدا العالول)، مؤكدا أن اللجنة المركزية بصفتها القيادية يجب أن تكون المسئولة عن ذلك وليس غيرها.

وأكد الموقع أن الطيراوى بدأ برشق العالول بزجاجات المياه والأكواب الفارغة عندما شعر أن العالول يتعامل بتكبر عند طرح الأمر.

وأوضح الموقع أن نفس الاجتماع شهد تلاسنا بين توفيق الطيراوى مع الرئيس محمود عباس أبو مازن حول التحضيرات الجارية للمؤتمر السابع من عدمه والإجراءات التى تمت وستتم خلال الفترة القادمة لإنجاح عقد المؤتمر، مشيرا لانسحاب الطيراوى من الاجتماع عقب التلاسن مع أبو مازن.